Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μετά και το σχέδιο της FIFA και του ίδιου του Τζάνι Ινφαντίνο να δημιουργήσει μια νέα εμπορική εταιρεία ανοιχτή σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και πωλήσουν μειοψηφικά μερίδια σε ιδιώτες επενδυτές.

Λίγες ώρες μετά την σκληρή ανακοίνωση της UEFA, όπου μετά από τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση, και οι 55 ομοσπονδίες τάχθηκαν κατά της FIFA και υπέρ του ενδεχόμενου μποϊκοτάζ του Μουντιάλ, σειρά πήρε η CONCACAF!

Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ της Πέμπτης (30/07), μετά από την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε και εκείνη, η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, εξέφρασε τις σοβαρές ενστάσεις της για την εν λόγω αμφιλεγόμενη πρόταση της FIFA, τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Η ιστορία έχει δείξει στη FIFA και στην ποδοσφαιρική οικογένεια τι συμβαίνει όταν οι θεματοφύλακες του αθλήματος χάνουν την επαφή με αυτές τις αξίες».

Έτσι λοιπόν, η CONCACAF γνωστοποίησε πως μετά από ψηφοφορία και οι 41 ομοσπονδίες ψήφισαν ομόφωνα κατά της πρότασης της FIFA, και πως το μέλλον του ποδοσφαίρου πρέπει να παραμείνει στα χέρια της ποδοσφαιρικής οικογένειας!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η CONCACAF είναι μια συνομοσπονδία ενωμένη από την αγάπη για το άθλημά μας, όπου το ποδόσφαιρο μπαίνει πάνω απ' όλα. Καθοδηγούμενοι από αυτή τη φιλοσοφία τα τελευταία δέκα χρόνια, χτίσαμε από το μηδέν έναν οργανισμό που βασίζεται στην προσφορά, τη διαφανή διακυβέρνηση και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του ποδοσφαίρου.

Η ιστορία έχει δείξει στη FIFA και στην ποδοσφαιρική οικογένεια τι συμβαίνει όταν οι θεματοφύλακες του αθλήματος χάνουν την επαφή με αυτές τις αξίες.

Με αυτό το δεδομένο, η CONCACAF συγκάλεσε σήμερα συνάντηση των προέδρων των 41 Ομοσπονδιών-Μελών της, μαζί με τον Πρόεδρό της, τα μέλη του Συμβουλίου της και τα μέλη της στο Συμβούλιο της FIFA, προκειμένου να συζητηθεί η πρόταση που εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της FIFA για την ίδρυση του «FIFA Forward Enterprise» και την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για την έλλειψη των προβλεπόμενων διαδικασιών γύρω από την πρόταση, την τεχνητά στενή προθεσμία που επιβλήθηκε, καθώς και την απουσία οποιουδήποτε ελέγχου ή έγκρισης από τα αρμόδια όργανα διακυβέρνησης της FIFA. Επιπλέον, αμφισβητήθηκε η αναγκαιότητα επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) για τη χρηματοδότηση νέων και υφιστάμενων προγραμμάτων του FIFA Forward, σε μια περίοδο που ακολουθεί το πιο κερδοφόρο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στην ιστορία.

Η συζήτηση ενίσχυσε την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και ορθές διαδικασίες διακυβέρνησης.

Για τους λόγους αυτούς, η CONCACAF και οι 41 Ομοσπονδίες-Μέλη της:

Απέρριψαν την πρόταση.

Ανέθεσαν στα μέλη τους στο Συμβούλιο της FIFA να επικοινωνήσουν με τη FIFA, ώστε να καθοριστεί πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ήδη τεράστια αποθεματικά της FIFA για την αύξηση της χρηματοδότησης του FIFA Forward με στόχο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην περιοχή μας.

Ανέθεσαν στα μέλη τους στο Συμβούλιο της FIFA να δοθεί εντολή στον Πρόεδρο της FIFA ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε ζήτημα θα ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες διακυβέρνησης μέσω του προσωπικού και του Συμβουλίου της FIFA, σύμφωνα με το Καταστατικό της FIFA.

Μέσα από αυτές τις ενέργειες, η Concacaf επιβεβαιώνει εκ νέου ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου —και το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο— πρέπει να παραμείνει στα χέρια της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας.»



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