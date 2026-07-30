Λευκός Οίκος: Οι «ακροαριστερές» πολιτικές της Ισπανίας ευθύνονται για την κρίση στη Θέουτα

Ο Λευκός Οίκος συνέδεσε τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα με τις πολιτικές που ακολουθεί η ισπανική κυβέρνηση, μετά τη μαζική παράτυπη είσοδο χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο στο ισπανικό έδαφος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί εδώ και καιρό την Ευρώπη για τις συνέπειες της συνέχισης της εφαρμογής ακροαριστερών παγκοσμιοποιητικών πολιτικών, όπως η διευκόλυνση της μαζικής μετανάστευσης. Η Ισπανία και άλλες χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτή την καταστροφική φιλοσοφία θα πρέπει να αλλάξουν πορεία άμεσα, διαφορετικά διακινδυνεύουν την ίδια τους την επιβίωση», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους ανταποκριτές η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι.



Πηγή: skai.gr

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