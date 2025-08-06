Ληστεία σε αρτοποιείο στη Μάνδρα: Έδεσαν τον 61χρονο ιδιοκτήτη και άρπαξαν λεφτά και κοσμήματα

Στο νοσοκομείο κατέληξε 61χρονος ιδιοκτήτης αρτοποιείου στη Μάνδρα, μετά από ληστεία που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κατάστημα, έδεσαν και φίμωσαν τον ιδιοκτήτη, απειλώντας τον με όπλο και του άρπαξαν περίπου 600 ευρώ από την ταμειακή μηχανή.

Στη συνέχεια, από εσωτερική σκάλα, ανέβηκαν στην οικία του και άρπαξαν χρυσαφικά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι.

Στη συνέχεια, οι δράστες εξαφανίστηκαν ενώ ο 61χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

