Τον αρμόδιο Εισαγγελέα ενημέρωσε το υπουργείο Ναυτιλίας για τη μη ανταπόκριση της πλοιοκτήτριας εταιρείας του επιβατηγού – δρομολογιακού «Παναγία Παραβουνιώτισσα» στις προβλεπόμενες ενέργειες αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης, παρότι έχουν ήδη παρέλθει περισσότερες από 14 ώρες από τη στιγμή που το πλοίο προσάραξε στη βραχονησίδα Γλάρος λίγο έξω από το λιμάνι των Νέων Στύρων.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο «μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα, δεν έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία η εκπόνηση και κατάθεση Σχεδίου Αποκόλλησης και Ναυαγιαίρεσης προς έγκριση, γεγονός που εγείρει σοβαρό ζήτημα για τη διασφάλιση των περιουσιών των πολιτών αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Παράλληλα το υπουργείο υπενθυμίζει ότι χθες, μόλις συνέβη το ατύχημα, ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ) του Αρχηγείου Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, περίπου δέκα λεπτά μετά το συμβάν. Έχει ήδη γίνει προσαγωγή του Πλοιάρχου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, η οποία διενεργεί την προβλεπόμενη προανάκριση.

To πλοίο παραμένει από χθες κολλημένο στον Ευβοϊκό κόλπο.

Στον εισαγγελέα ο καπετάνιος - Του έγινε αλκοτέστ

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για το ατύχημα. Ο καπετάνιος έχει προσαχθεί στο λιμενικό τμήμα που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online στον καπετάνιο έγινε αλκοτεστ αλλά ήταν καθαρός. Το βάρος πέφτει τώρα στις συνθήκες που επικρατούσαν στην γέφυρα. Αν ήταν ο ίδιος ή για κάποιο λόγο έλειπε.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλοίο επέβαιναν 105 επιβάτες και 9 μέλη του πληρώματος ενώ υπήρχαν και 36 οχήματα.

Αμέσως μετά το ατύχημα προκλήθηκε πανικός χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εκκένωσης, κατά την οποία όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη και οδηγήθηκαν σταδιακά στο λιμάνι των Νέων Στύρων.

Ωστόσο, επιβάτες του πλοίου κατήγγειλαν μετά το περιστατικό ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση από το πλήρωμα ή τον καπετάνιο, γεγονός που εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο έρευνας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, επιβάτης του πλοίου που μίλησε στον ΣΚΑΪ είπε ότι δεν υπήρξε ενημέρωση και ότι αγωνιούσαν οι 105 επιβάτες του πλοίου, πολλοί από τους οποίους είχαν μαζί τους και μικρά παιδιά.

«Το πλοίο είχε κλίση. Δεν μας ενημέρωσαν, μόνοι μας τα τακτοποιήσαμε… », είπε χαρακτηριστικά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.