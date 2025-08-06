Λογαριασμός
Το σκάφος του Απόστολου Λύτρα προσάραξε σε ξέρα ανοιχτά της Σαντορίνης - Δείτε φωτογραφίες

Το σκάφος έπαθε ξαφνικά μηχανική βλάβη - Ο ποινικολόγος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος

Λυτρας σκάφος

Σε μία ξέρα κοντά στη Σαντορίνη προσάραξε το σκάφος του γνωστού ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα και της συζύγου του όταν έπαθε μηχανική βλάβη ανοιχτά της Σαντορίνης.

Το ατύχημα έγινε την 1η Αυγούστου και σύμφωνα με το cretalive.gr άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, που περισυνέλεξε τον δικηγόρο και τη σύζυγό του που επέβαιναν σε αυτό.

Λύτρας

Ο ποινικολόγος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για το συμβάν είχε ενημερωθεί ευθύς εξαρχής και ο Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με κύκλους του Λιμενικού, από την προσάραξη του σκάφους τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγος του ποινικολόγου, στην οποία και έγιναν ράμματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Πλοίο

Ο ποινικολόγος απέδωσε το συμβάν σε πρόβλημα στο τιμόνι του σκάφους. 

Πηγή: skai.gr

