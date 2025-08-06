Σε μία ξέρα κοντά στη Σαντορίνη προσάραξε το σκάφος του γνωστού ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα και της συζύγου του όταν έπαθε μηχανική βλάβη ανοιχτά της Σαντορίνης.

Το ατύχημα έγινε την 1η Αυγούστου και σύμφωνα με το cretalive.gr άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, που περισυνέλεξε τον δικηγόρο και τη σύζυγό του που επέβαιναν σε αυτό.

Ο ποινικολόγος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για το συμβάν είχε ενημερωθεί ευθύς εξαρχής και ο Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με κύκλους του Λιμενικού, από την προσάραξη του σκάφους τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγος του ποινικολόγου, στην οποία και έγιναν ράμματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο ποινικολόγος απέδωσε το συμβάν σε πρόβλημα στο τιμόνι του σκάφους.

Πηγή: skai.gr

