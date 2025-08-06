Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Κηφισού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό, προκαλώντας μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λ. Αθηνών, στο ρεύμα προς Πειραιά.



