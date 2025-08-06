Λογαριασμός
Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στον Κηφισό - Πού καταγράφεται κίνηση

Mποτιλιάρισμα καταγράφεται από το ύψος της Λ. Αθηνών, στο ρεύμα προς Πειραιά

Κηφισός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Κηφισού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό, προκαλώντας μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λ. Αθηνών, στο ρεύμα προς Πειραιά. 
 

