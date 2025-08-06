Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Κηφισού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό, προκαλώντας μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λ. Αθηνών, στο ρεύμα προς Πειραιά.
- Λουτράκι: Τροχαίο δυστύχημα κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης - Σκοτώθηκαν δύο γυναίκες (Βίντεο)
- «Είχε άγνοια για τα ναρκωτικά - Ενοχλούσε γιατί είχε κοινωνικό λόγο» λέει ο δικηγόρος του πρώην αστυνομικού - influencer στον ΣΚΑΪ
- Κολλημένο παραμένει το πλοίο που έπεσε στην ξέρα στα Στύρα - Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.