Για το αδικοχαμένο παιδί τους, τον 31χρονο αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη που χτυπήθηκε από τη ναυτική φωτοβολίδα στη διάρκεια επεισοδίων τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Ρέντη, μίλησαν στον ΣΚΑΪ, οι γονείς του.

Σχετικά με τη δολοφονία του γιου τους, οι ίδιοι έκαναν λόγο για ηθικούς αυτουργούς που τους ονομάζει η εισαγγελέας. Παράλληλα, περιγράφοντας τον Γιώργο τους, μίλησαν για ένα πολύ αξιόλογο και καλλιεργημένο παιδί, ο οποίος σπούδασε μουσική και όνειρό του ήταν να γίνει αστυνομικός το οποίο και έκανε πραγματικότητα. Η μητέρα του υπογράμμισε ότι μπήκε με πολύ υψηλή βαθμολογία στην αστυνομία και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές τους ήρθε στην Αθήνα «για να υπηρετήσει όπως αυτός ορκίστηκε την Πολιτεία, το Σύνταγμα και τους Νόμους».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Γιώργου, αναφέρθηκε στις αναρτήσεις που γράφουν πως αστυνομικοί πετούσαν φωτοβολίδες, πέτρες και μολότοφ στους αστυνομικούς. «Δηλαδή με το σκεπτικό τους τον γιο μου δεν τον σκότωσαν Χούλιγκανς, τον σκότωσαν συνάδελφοί του. Αυτό μας λένε;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Παράλληλα, σημείωσαν πως κανένας δεν έχει κατέβει στους δρόμους για το θάνατο του παιδιού τους υπογραμμίζοντας πως αυτό συνέβη διότι ο γιος τους ήταν αστυνομικός. «Όταν ξεκίνησε η δίκη, κάναμε κάλεσμα. Πού ήταν ο κόσμος; Πουθενά. Γιατί; Ξεκάθαρα γιατί ήταν αστυνομικός. Ξεκάθαρα» ανέφερε ο πατέρας του Γιώργου ενδεικτικά και πρόσθεσε πως οι αστυνομικοί «είναι άνθρωποι με οικογένειες, με αξίες, με ηθικές, μορφωμένοι. Έχουν οικογένειες και αυτοί, έχουν παιδιά και δεν έχουν καμία διάθεση κάθε φορά που πάνε στη δουλειά τους να τους βρίζουν, να τους φτύνουν, να τους πετροβολούν.»,

Οι γονείς του Γιώργου μίλησαν μεταξύ άλλων για το πως ενημερώθηκαν για το χτύπημα που δέχτηκε ο γιος τους και τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν.

«Ήμασταν Θεσσαλονίκη. Εκεί μένουμε. Μας πήρε ο συνάδελφος και φίλος του Γιώργου, παιδικός φίλος από τα πέντε τους χρόνια. Μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι χτύπησε ο Γιώργος το πόδι του και ότι πρέπει να κατέβουμε κάτω Αθήνα. Προσπαθήσαμε όσο γινόταν πιο γρήγορα να κατέβουμε. Φτάσαμε 6 ώρα το πρωί και μάθαμε ακριβώς την κατάσταση του παιδιού μας. Από εκεί και πέρα κάθε μέρα πηγαίναμε, ενημερωνόμαστε πως πήγαινε η πορεία του. Πολύ δύσκολες στιγμές. Δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλο το τραύμα του που δεν μπορούσε να σωθεί. Δεν υπήρχε σωτηρία για το παιδί.», δήλωσε η μητέρα του Γιώργου και συμπλήρωσε πως:

«Δώσαμε την έγκριση να ακρωτηριαστεί μήπως καταφέρουμε να σώσουμε κάτι. Αλλά δυστυχώς οι βλάβες που είχαν γίνει στον Γιώργο επειδή έχασε όλο του το αίμα, έπαθε ανακοπές, έμεινε πολύ ώρα χωρίς οξυγόνο, το τραύμα του ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπόρεσε να σωθεί.»

«Δεν ήταν στόχος ο Γιώργος μου»

Σχετικά με το αν τους προσέγγισε κανείς μετά το θάνατο του παιδιού τους για να τους ζητήσει συγγνώμη ή να τους πει κάτι, ο πατέρας του Γιώργου αναφέρει: « Όχι. Και δεν χρειάζεται. Νομίζω δεν χρειάζεται. Που να μου ζητήσει συγγνώμη και γιατί; Συγγνώμη θα δεχθώ από κάποιον πατέρα, από κάποια μάνα, όταν έγινε κάτι λάθος από λάθος. Υπάρχουν περιπτώσεις. Υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή από κάποιο λάθος. Εντάξει, δεν θα κατακρίνουμε. Δεν μιλάω για το τροχαίο, το δυστύχημα που έγινε στον Λαγκαδά [....] Δεν μιλάω για τέτοια. Όμως μπορεί να υπάρξει ένα τροχαίο το οποίο να έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη ο άλλος και όχι ο γιος μου. Εκεί θα δεχθώ τη συγγνώμη του. Ναι, θα τη δεχθώ γιατί δεν ήθελε να σκοτώσει, δεν βγήκε να δολοφονήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός ο τύπος, ο ακατονόμαστος που το λέω εγώ γιατί δεν θέλω να λέω το όνομά του, βγήκε εκείνη την ημέρα με όλους τους υπόλοιπους για να σκοτώσουν αστυνομικό. Εκείνη την ημέρα βγήκαν να πλήξουν τη δημοκρατία. Ο Γιώργος μου σαν Λυγγερίδης Γεώργιος δεν ήταν στόχος, σαν Λυγγερίδης Γεώργιος ήταν ένα αξιολάτρευτο και αξιαγάπητο παιδί. Εκείνη την ημέρα βάλανε κατά της αστυνομίας, τα πυρά τους δεν ήταν συγκεκριμένα στο Γιώργο. Δεν τον γνώριζε κανείς τον Γιώργο μου και αν τον γνώριζε πιθανόν δεν θα το κάνανε κιόλας. Αν γνώριζαν αυτά τα παιδιά τι είναι δεν θα το κάνανε.»

O ίδιος προσθέτει πως: «Βγήκαν έξω να σκοτώσουν αστυνομικό. Να σκοτώσουν αστυνομία. Κι όταν το πέτυχαν αυτό, χλεύαζαν, ζητωκραύγαζαν. Πέτυχαν το στόχο τους. Άρα λοιπόν, εκείνη την ημέρα δεν ήταν ο γιος μου ο στόχος. Ο στόχος ήταν η αστυνομία. Θέλανε έναν νεκρό κι όχι έναν. Θέλανε πολλούς».

«Υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί»

Παράλληλα, ο πατέρας του Γιώργου τόνισε πως υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί για το θάνατο του γιου του. «Υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί μη κρυβόμαστε. Τους ονομάζει ο εισαγγελέας. Αυτοί λοιπον οι ηθικοί αυτουργοί είναι στο απυρόβλυτο; Εάν εγώ ήμουν στη θέση τους θα ήμουν στο απυρόβλητο; Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι γιατί να είναι εκτός νόμου; Δεν τους πιάνει αυτό στο Σύνταγμα; Δεν τους πιάνει η δικαιοσύνη;» ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως θέλει να πιστεύει στην ελληνική δικαιοσύνη. «Θέλω να πιστεύω επιτέλους κάποια στιγμή να αρχίσει να λειτουργεί και εδώ», δήλωσε ο ίδιος.

Σχετικά με τι γνωρίζει ο κ. Λυγγερίδης υπογράμμισε πως γνωρίζει αυτά που έχουν ακουστεί στο δικαστήριο και αυτά που ανέφερε η εισαγγελέας. «Αυτά γνωρίζω. Ο δήμαρχος τους είχε ως υπαλλήλους στο Δήμο του, όλα αυτά. Είναι ψέματα; Έτσι γράφουν. Όλα αυτά υπάρχουν. Είναι στοιχεία τα οποία θα τα διερευνήσει η ελληνική Δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θέλω να το πιστεύω.», τόνισε ο ίδιος και υπογράμμιζε πως: «Θέλω ίση αντιμετώπιση επιτέλους στην Ελλάδα. Ίση αντιμετώπιση σε όλους. Όποιον κι αν αφορά».

«Να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν» - «Ό, τι ισχύει για μένα, θέλω να ισχύει και για αυτούς»

O πατέρας του Γιώργου προσθέτει πως «δικαίωση θα είναι να τιμωρηθούν όλοι όπως τους αξίζει. Αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν. Εγώ δεν ζητώ να τιμωρηθεί αυτός που δεν πρέπει. Να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν όπως πρέπει και όπως τους αρμόζει. Ό, τι ισχύει για μένα, θέλω να ισχύει και για αυτούς, για τον οποιονδήποτε ''αυτούς''. Και θέλω να διευκρινίσω κάτι ότι ο γιος μου εκείνη την ημέρα, ένστολος με το εθνόσημο, υπηρετούσε την πατρίδα, υπηρετούσε τους νόμους, γι αυτό ορκίστηκε. Ψηφίζω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Αυτό έκανε ο γιος μου. Δεν έκανε τίποτα παραπάνω από αυτό τον όρκο που έδωσε και εκείνη την ημέρα μπορεί να κλαίγανε και άλλοι γονείς ή μπορεί να μην έκλαιγα εγώ. Να έκλαιγαν κάποιοι άλλοι γιατί εκεί βάλανε σε όλη την ομάδα. Δεν βάλανε συγκεκριμένα μόνο στον Γιώργο Λυγγερίδη, βάλανε στους αστυνομικούς όλους. Ο στόχος λοιπόν δεν ήταν ο Γιώργος. Ο στόχος ήταν όλοι, όσους πιο πολλούς πάρουμε. Έλαχε η μοίρα να είναι ο γιος μου.»

Ολη η πρόταση της εισαγγελέως για την παραπομπή Μαρινάκη και τεσσάρων στενών συνεργατών του σε δίκη

Υπενθυμίζεται πως αναβληθηκε για τη Δευτέρα, λόγω κωλύματος, η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Την ίδια στιγμή η Δικαιοσύνη κινείται και στο επίπεδο της διερεύνησης του τρόπου που οργανώθηκαν τα επεισόδια, τα οποία κατέληξαν στη δολοφονία του αστυνομικού, αλλά και στον εντοπισμό όσων κίνησαν τα νήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα να αποφανθεί επί της πρότασης της εισαγγελέως να παραπεμφθούν σε δίκη για σειρά αδικημάτων πάνω από 100 χούλιγκαν του Ολυμπιακού, αλλά και η ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Τι λέει η εισαγγελέας Πρωτοδικών

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Μαγδαληνή Καλπακίδου, περιγράφει το σκοτεινό και άγριο παρασκήνιο μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προετοίμασε με αριστοτεχνικό τρόπο τα αιματηρά επεισόδια στο «Μελίνα Μερκούρη» το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023 με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη, Κ. Καραπαπά, Δ. Αγραφιώτη, Μιχ. Κουντούρη και Γ. Μώραλη να εμφανίζονται στο εισαγγελικό έγγραφο θέση ως κατηγορούμενοι.

Συγκεκριμένα, τα ονόματα του Β. Μαρινάκη και των τεσσάρων στενών συνεργατών του βρίσκονται δίπλα στα ονόματα των 100 και πλέον χούλιγκανς της ομάδας του Ολυμπιακού, οι οποίοι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, ως «αγέλη λύκων» και έχοντας τις ευλογίες -όπως αναφέρει η εισαγγελέας- των «κεφαλών» του ερυθρόλευκης ομάδας επιτέθηκαν «με ανθρωποκτόνο πρόθεση» στους αστυνομικούς έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» και μόλις σιγουρεύτηκαν για τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη κραύγαζαν και πανηγύριζαν για την ψυχρώ δολοφονία του.

Η πρόταση της κ. Καλπακίδου για παραπομπή σε δίκη των Βαγγέλη Μαρινάκη, Κ. Καραπαπά, Δημ. Αγραφιώτη, Μιχ. Κουντούρη και Γιάννη Μώραλη για τη χρηματοδότηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που «μεγαλουργεί» στους κόλπους του «Ολυμπιακού» διαπράττοντας ακόμη και δολοφονίες, βρίσκεται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας. Και είναι θέμα ημερών, τα μέλη του συμβουλίου να εκδώσουν το βούλευμά τους με το οποίο θα αποφαίνονται για το εάν τα παραπάνω στελέχη του Ολυμπιακού όπως και ο πρόεδρός του Βαγγέλης Μαρινάκης θα καθίσουν στο σκαμνί του ποινικού δικαστηρίου προκειμένου να δικαστούν για τις κατηγορίες της υποστήριξης - χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης των χούλιγκαν της ομάδας τους αλλά και της υποκίνησης αθλητικής βίας.

Και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά η δίκη του 19χρονου, ο οποίος, κατά τη Δικαιοσύνη, είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 31χρονου αστυνομικού. Μια δολοφονία, που σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης έγινε κατόπιν μιας «προειλημμένης απόφασης» των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι «χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό και με υποστήριξη άνωθεν», «ενώθηκαν» εκείνο το βράδυ, ώστε υπό τις οδηγίες συγκεκριμένων αρχηγικών στελεχών της εγκληματικής οργάνωσης «να εξαπολύσουν συντονισμένη επίθεση, με ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά των αστυνομικών που είχαν προταχθεί έξω από τη συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση για τη λήψη μέτρων τάξης».

Οι «κεφαλές» του ερυθρόλευκης ομάδας

Πέραν όμως της δίκης του 19χρονου, ο οποίος και εκτόξευσε τη ναυτική φωτοβολίδα στον Γιώργο Λυγγερίδη και την όποια απόφαση λάβει για αυτόν το δικαστήριο που τον δικάζει, η δικογραφία για την εγκληματική δράση των 100 και πλέον χούλιγκανς του Ολυμπιακού με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη, κατά την εισαγγελέα, του Βαγγέλη Μαρινάκη και των συνεργατών του, είναι αυτή στην οποία η Δικαιοσύνη ρίχνει τώρα το βάρος της. Τα στοιχεία, άλλωστε, τα οποία οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν συγκεντρώσει όλους αυτούς τους μήνες είναι πολλά και συντριπτικά.

Τι παραθέτει, όμως, η εισαγγελέας Μαγδαληνή Καλπακίδου η οποία και εισηγήθηκε την παραπομπή σε δίκη του Βαγγέλη Μαρινάκη και των συνεργατών του;

Στις πρώτες σελίδες της πρότασής της η εισαγγελική λειτουργός περιγράφει πώς οι «κεφαλές» του ερυθρόλευκης ομάδας, κατάφεραν να «διεγείρουν» τους οπαδούς της ώστε αυτοί να «προβούν σε οργανωμένη επίθεση σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων», όπως και τελικά έγινε το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, έξω από το «Μελίνα Μερκούρη».

Η εισαγγελέας ξεκινώντας την παράθεση των συγκλονιστικών γεγονότων, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ειδικότερα, περί ώρα 21:00 της 7ης. 12.2023, διεξήχθη στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του League Cup, στο Κ.Γ. Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη», ο αγώνας πετοσφαίρισης ανάμεσα στις ομάδες «Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός». Στον ανωτέρω αγώνα παραβρέθηκαν περίπου 500 οπαδοί της ομάδας του Ολυμπιακού, προκειμένου να τον παρακολουθήσουν, εκ των οποίων οι 200 περίπου, όπως προκύπτει από το σύνολο των καταθέσεων και του βιντεοληπτικού υλικού, ήταν οργανωμένοι. Την 21:15 ώρα της ιδίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, 150 περίπου οπαδοί της ομάδας του Ολυμπιακού, έχοντας οι περισσότεροι εξ αυτών καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full – face, εξήλθαν σταδιακά του γυμναστηρίου και αφού συγκεντρώθηκαν επί της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, δημιούργησαν οδοφράγματα βάζοντας φωτιά σε τρεις κάδους απορριμμάτων. Στη συνέχεια περί ώρα 21:25 με ενωμένες τις δυνάμεις τους, οργανωμένα και συντεταγμένα εξαπέλυσαν ιδιαίτερα σφοδρές και απρόκλητες επιθέσεις εναντίον της Α – 535 διμοιρίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, η οποία λάμβανε μέτρα τάξης και ήταν τοποθετημένη στη συμβολή των οδών Αλ. Παπαδιαμάντη και Αγγ. Σικελιανού. Η ως άνω θέση της Α – 535 διμοιρίας της ΔΙ. Α.Τ., σε μεγάλη, δηλαδή, απόσταση από το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα, δεικνύει τόσο το απρόκλητο των επιθέσεων όσο και τη μεγάλη θέληση των ως άνω οργανωμένων οπαδών να πραγματοποιήσουν τις σφοδρές επιθέσεις τους. Αφορμή για την εκδήλωση των επιθέσεων τους, ήταν η συμπλήρωση 15 χρόνων από το θάνατο του Γρηγορόπουλου Αλέξανδρου (6.12.2008) καθώς η πρόθεσή τους να δώσουν συνέχεια στις επιθέσεις που πραγματοποίησαν την 3η. 12.2023 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, λίγο πριν και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου, ανάμεσα στις ομάδες «Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».

Όπως επισημαίνει η εισαγγελέας, μετά τη λήξη του ως αγώνα οι Β. Μαρινάκης, Ιωάννης Μώραλης, Μιχαήλ Κουντούρης και Κωνσταντίνος Καραπαπάς με μια ανακοίνωση που εξέδωσαν προετοίμασαν, επί της ουσίας, το κλίμα για τα όσα έμελλε να λάβουν χώρα στη συνέχεια έξω από το «Μελίνα Μερκούρη», όπου και έλαβε χώρα η δολοφονία του Γ. Λυγγερίδη.

Η κ. Καλπακίδου σημειώνει στην πρότασή της: «…Οι κατηγορούμενοι Μαρινάκης Ευάγγελος του Μιλτιάδη (154ος κατηγορούμενος) βασικός μέτοχος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και πρόεδρος του ΔΣ αυτής, Ιωάννης Μώραλης του Πέτρου (155ος κατηγορούμενος) Α αντιπρόεδρος του ΔΣ της ίδιας ΠΑΕ και ταυτόχρονα Δήμαρχος του Δήμου Πειραιά, Μιχαήλ Κουντούρης του Χαραλάμπου (156ος κατηγορούμενος) Β αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ταυτόχρονα πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» (ήτοι του αθλητικού σωματείου που αποτελεί το ερασιτεχνικό τμήμα του Ολυμπιακού) και οι Δημήτρης Αγραφιώτης του Βασιλείου (157ος κατηγορούμενος) και Κωνσταντίνος Καραπάπας του Δημητρίου (158ος κατηγορούμενος) Γ και Δ αντιπρόεδροι του ΔΣ της ΠΑΕ Ολυμπιακός αντίστοιχα, ενεργώντας από κοινού, δημοσίευσαν μέσω διαδικτύου ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με το ακόλουθο περιερχόμενο: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση. Μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό. Σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλαν τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το Πρωτάθλημα. Συμπαραστάτες τα ανύπαρκτα Υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος. Το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός είναι αβέβαιο. Η μαφία θα συνεχίζει το έργο της κάθε εβδομάδα με όπλο τους τη διαιτησία, τους βαρίστες, τους παρατηρητές, τις κροτίδες, τα δακρυγόνα κλπ, κλπ. Πώς άραγε θα σταματήσει αυτό; Θα περιμένουμε την ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού που βλέπει να τον προκαλούν καθημερινά; Θα περιμένουμε μια ασύλληπτη τραγωδία για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί; Εδώ και 3,5 χρόνια τουλάχιστον, πέντε εκατομμύρια κόσμος προκαλείται συστηματικά και ένα ξέσπασμα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο. Και δυστυχώς με τα όργια που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Πράγμα που κανείς μας δε θέλει και κατευνάζουμε διαρκώς την οργή του κόσμου! Συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ. που κατάφερε να κάνει ποδοσφαιριστές και φιλάθλους να τρέχουν στ’ αποδυτήρια να σωθούν. Συγχαρητήρια στους άνδρες-ντροπή της ΥΜΕΤ που κρυμμένοι στις εξέδρες πέταξαν βόμβες κρότου λάμψης σε οικογένειες που έφευγαν μέσα σε πανικό. Να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο; Σε ένα ματς που μας έχουν ακυρώσει 2 κανονικά γκολ και δεν μας έδωσαν τρία πέναλτι (22’, 59’, 81’) θέλετε να πούμε για ποδόσφαιρο; Εδώ κάποιοι θέλησαν να μην συνεχιστεί καν το ματς και να τιμωρηθούμε ακόμα μια φορά και πέταξαν δεκάδες δακρυγόνα. Ντροπή σε όλους και πάνω απ’ όλα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ».

Με την παραπάνω ανακοίνωση, όπως υπογραμμίζει η κ. Καλπακίδου και κυρίως με τη χρήση λέξεων και φράσεων, όπως «εγκληματική οργάνωση», «μαφία», «συμμορία», «ντροπή», «ΔΙΑΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ»... «Θα περιμένουμε μια ασύλληπτη τραγωδία για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί; Εδώ και 3,5 χρόνια τουλάχιστον 5 εκατομμύρια κόσμος προκαλείται συστηματικά και ένα ξέσπασμα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο» (…) ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συγκατηγορούμενοι συνεργάτες του «προκάλεσαν και διέγειραν δημοσίως τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε διάπραξη κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων και δη σε βιαιοπραγίες σε βάρος των αστυνομικών της ΥΜΕΤ (Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης), ως εκπροσώπων της Πολιτείας, στην οποία απευθύνονταν με την ως άνω ανακοίνωσή τους, και ως υπευθύνων, κατά τα διαλαμβανόμενα στην κρίσιμη ανακοίνωσή τους, για τις παράνομες ενέργειες σε βάρος της ομάδας του Ολυμπιακού και των φιλάθλων αυτής, για συγκάλυψη των εν λόγω παράνομων ενεργειών σε βάρος της ομάδας του Ολυμπιακού και για ενίσχυση των αντίπαλων ομάδων του Ολυμπιακού. Η αναφορά τους σε ασύλληπτη τραγωδία θα μπορούσε να θεωρηθεί δραματικά προφητική, εάν δεν ήταν ενταγμένη στην πρόθεση των ανωτέρω να διεγείρουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού να προβούν σε οργανωμένη επίθεση σε βάρος των οργανωμένων δυνάμεων της ΥΜΕΤ, όπως και έγινε λίγες μόνο ημέρες αργότερα».

«Γνώριζαν τα πάντα για την εγκληματική οργάνωση»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συγκατηγορούμενοι του, σύμφωνα με την εισαγγελέα, γνώριζαν τα πάντα για την εγκληματική οργάνωση των χούλιγκαν του Ολυμπιακού, τα... στελέχη και τα... υποστελέχη της οποίας ήταν …επιφορτισμένα ως «μπροστινοί» να στρατολογούν νέα μέλη και να δίνουν το «σήμα» για την έναρξη των επεισοδίων σε αθλητικούς χώρους. Παρ’ όλα αυτά, τους χρηματοδοτούσαν και τους υποστήριζαν. Η κ. Καλπακίδου αναφέρει επί λέξει στην πρόταση της: «Υπό τις ιδιότητες τους ενώ γνώριζαν την ύπαρξη, τη λειτουργία και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και τα ηγετικά και τα ανώτερα στελέχη αυτής παρείχαν σε αυτά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά μέσα, οδηγίες και πληροφορίες, ήτοι χρηματοδοτούσαν είτε άμεσα είτε έμμεσα την εγκληματική οργάνωση βοηθώντας ταυτόχρονα στη στρατολόγηση νέων μελών της, γνωρίζοντας ότι διευκολύνουν και υποβοηθούν την τέλεση εκ μέρους της των εγκληματικών ενεργειών για τις οποίες αυτή είχε συσταθεί».

Η εισαγγελική πρόταση είναι αποκαλυπτική για τον βαθμό της γνώσης που είχαν σχετικά με τις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συγκατηγορούμενοί του.

Η εισαγγελέας παραθέτει πλήθος στοιχείων με πλέον χαρακτηριστικές τις εξής διαπιστώσεις της για τα μέλη της υπόδικης ηγεσίας του Ολυμπιακού: «Παρείχαν (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) άμεσα και έμμεσα οικονομικές ενισχύσεις στα εν λόγω ηγετικά στελέχη, αλλά και σε έτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με την ονομασία «ΘΥΡΑ 7», ήτοι παρείχαν περιουσιακά στοιχεία, υλικά και άυλα, και χρηματοοικονομικά μέσα, οδηγίες, πληροφορίες και κατευθύνσεις, βοηθώντας ταυτόχρονα στη στρατολόγηση νέων μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Πλέον συγκεκριμένα, αυτοί, ενεργώντας από κοινού, ήτοι κατόπιν συναπόφασής τους, με κοινό σχεδιασμό, κοινό δόλο και κοινή δράση, παρείχαν δωρεάν στα προαναφερθέντα ηγετικά και σε έτερα ανώτερα στελέχη της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης άγνωστο επακριβώς αριθμό εισιτηρίων και τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) προσκλήσεις για τους αγώνες εντός έδρας του Ποδοσφαιρικού Τμήματος και των Ερασιτεχνικών Τμημάτων του «Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς», προκειμένου οι τελευταίοι να τα πωλούν και να τα διαθέτουν παρανόμως, κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη», είτε στην αναγραφόμενη τιμή των εκάστοτε εισιτηρίων είτε σε ανώτερη της αναγραφόμενης τιμή, ώστε να αποκομίζουν κέρδος από την εν λόγω δραστηριότητα και να το χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών της εγκληματικής τους οργάνωσης. Για τον ίδιο λόγο, παρείχαν περαιτέρω σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης την άδεια να βρίσκονται στις εισόδους (θύρες) του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη», ενόψει και κατά τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του Ποδοσφαιρικού Τμήματος και των Ερασιτεχνικών Τμημάτων του Ολυμπιακού και να επιτρέπουν την είσοδο οπαδών στο γήπεδο χωρίς την κατοχή αντίστοιχου εισιτηρίου, είτε επ' αμοιβή τους, η οποία κυμαινόταν από 20 έως 50 ευρώ περίπου, είτε δωρεάν, δίνοντας τους, με τον τρόπο αυτό, επιπλέον χρηματοοικονομική ενίσχυση και προσφέροντάς τους μέσα για τη στρατολόγηση νέων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς χρησιμοποιούσαν την εν λόγω δυνατότητά τους για να προσελκύσουν στις δραστηριότητες της οργάνωσης νέα μέλη, κυρίως ανήλικους ή άτομα νεαρής ηλικίας, οπαδούς της ομάδας του Ολυμπιακού, με αντάλλαγμα ακόμα και τη δωρεάν είσοδό τους στις αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχε η ομάδα του Ολυμπιακού».

Επιπλέον, σύμφωνα με την εισαγγελέα: «Οι κατηγορούμενοι παρείχαν και έτερα προνόμια στα προαναφερθέντα ηγετικά στελέχη της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης, χορηγώντας τους διαπιστεύσεις για την είσοδο και την ελεύθερη κίνηση σε όλους τους χώρους και τις θύρες του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» στους αγώνες του Ποδοσφαιρικού και των Ερασιτεχνικών Τμημάτων Ολυμπιακού, ή επιτρέποντας, ακόμη και χωρίς διαπίστευση, την ελεύθερη κίνηση ορισμένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης στις θύρες και στον αγωνιστικό χώρο των ως άνω αθλητικών εγκαταστάσεων (…) Προσέφεραν στα ως άνω ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης αξιώματα και κύρος στα μάτια των νεαρών οπαδών του Ολυμπιακού, ώστε να τυγχάνουν του αντίστοιχου σεβασμού από τους νεότερους οπαδούς της ομάδας και να διευκολύνεται η στρατολόγηση εκ μέρους τους νέων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία διοικούσαν κατά τα προαναφερθέντα. Ταυτόχρονα, όμως, τους χορηγούσαν και την ελεύθερη πρόσβαση στους διάφορους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το συντονισμό και την καθοδήγηση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης για τη διενέργεια των εγκληματικών ενεργειών της, που λάμβαναν χώρα εντός ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των ως άνω αθλητικών εγκαταστάσεων».

Αποθήκευαν φωτοβολίδες στο Γ. Καραϊσκάκης

Όπως διαπιστώνει η εισαγγελέας οι «κεφαλές» του Ολυμπιακού είχαν παραχωρήσει σε ηγετικά και σε ανώτερα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης της ομάδας τους, «το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται χώρο αποθήκης εντός του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», χορηγώντας τους κλειδιά του εν λόγω χώρου, προκειμένου να αποθηκεύουν σε αυτόν τα πανό οπαδών του Ολυμπιακού, καθώς και, κατά περίπτωση, αντικείμενα που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση για τις επιθέσεις που πραγματοποιούσε σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων, όπως φωτοβολίδες και καπνογόνα.».

Επιπλέον κατά την εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι «με τους ως άνω τρόπους και με την ελεύθερη παρουσία τους στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επέτρεπαν στα ηγετικά στελέχη και σε έτερα μέλη της προαναφερθείσας εγκληματικής οργάνωσης να επιδίδονται και σε διακεκριμένες (κακουργηματικές) εκβιάσεις σε βάρος των μικροπωλητών, που έστηναν τους πάγκους τους και τις καντίνες τους στον περιβάλλοντα χώρο του ως άνω Σταδίου, αποσπώντας από έκαστο εξ αυτών άγνωστο επακριβώς χρηματικό ποσό, το οποίο κυμαινόταν από 20 έως 50 ευρώ».

Όπως δε, αποσαφηνίζει η κ. Καλπακίδου οι κεφαλές του Ολυμπιακού «μολονότι γνώριζαν ότι η εν λόγω δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης λάμβανε χώρα σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού, δεν κατήγγελλαν αυτή (δραστηριότητα) στις αρχές, ούτε την απέτρεπαν με οποιονδήποτε τρόπο, υποβοηθώντας τους, έτσι, να αποκομίζουν επιπλέον μεγάλα χρηματικά ποσά σε κάθε αγώνα εντός έδρας του Ολυμπιακού, τα οποία αφενός διοχετεύονταν στις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, αφετέρου αποτελούσαν κίνητρο για τα ηγετικά και τα ανώτερα στην ιεραρχία στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να εξακολουθήσουν την εγκληματική τους δραστηριότητα».

Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσλαμβάνονταν στον Δήμο

Τα «δωράκια» όμως του Β. Μαρινάκη και των συνεργατών του προς τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της ομάδας τους, δεν περιορίζονταν μόνο σε εκβιασμούς, δωρεάν προσκλήσεις, διαπιστεύσεις και ελευθέρας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Δια του δημάρχου Πειραιά Ι. Μώραλη κάποιοι από τους χούλιγκανς τακτοποιούνταν και επαγγελματικά και μάλιστα με αποδοχές που έφταναν τα 1.500 ευρώ μηνιαίως και μάλιστα χωρίς να πηγαίνουν στην εργασία τους, ήτοι χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχη εργασία.

Στο σχετικό απόσπασμα της εισαγγελικής πρότασης αναφέρεται επί λέξει: «Επιπροσθέτως, μέσω της ιδιότητας του Ιωάννη ΜΩΡΑΛΗ του Πέτρου, ως Δημάρχου του Δήμου Πειραιά, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, προσέλαβαν με Ιδιωτικές Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ως εργάτες στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του εν λόγω Δήμου τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα), οι οποίοι αμείβονταν από το Δήμο Πειραιά με τις εκ του νόμου εκάστοτε καταβλητέες μεικτές αποδοχές κατά την περίοδο απασχόλησής τους ως εργάτες (ήτοι έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως περίπου), χωρίς ωστόσο να πηγαίνουν στην εργασία τους, ήτοι χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχη εργασία. Με τον τρόπο αυτό, τους παρείχαν χρηματοοικονομικά μέσα για την εξακολούθηση της παράνομης δραστηριότητάς τους ως ηγετικά και ανώτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, παρείχαν εργασία στο ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, (…), με την απασχόλησή του στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «REDSTORE ΘΡΥΛΙΚΑ ΔΩΡΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕ», η οποία αποτελεί την επίσημη μπουτίκ του Ολυμπιακού και στεγάζεται στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ απασχολούσαν και το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, (…), στο τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δίνοντάς του την ευχέρεια να διακινεί τα εισιτήρια και τις προσκλήσεις που εξέδιδαν στα ηγετικά και ανώτερα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, με τα οποία βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία. Ομοίως, ως μέλη της Διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συνεργάστηκαν για την τήρηση μέρους των μέτρων ευταξίας του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Α. ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» και το διακριτικό τίτλο «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ», επειδή στην εν λόγω εταιρία εργάζονταν ηγετικά στελέχη και ανώτερα μέλη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, όπως οι (…) και έτερα άγνωστα μέλη, παρέχοντάς τους με τον τρόπο αυτό αφενός επιπλέον οικονομική ενίσχυση, αφετέρου διαπιστεύσεις για τις θύρες του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κατά τη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε η ΠΑΕ Ολυμπιακός (ως προσωπικό ελέγχου ταξιθεσίας του γηπέδου), προκειμένου να δύνανται να επιτρέπουν την είσοδο σε οπαδούς της ομάδας χωρίς εισιτήρια και χωρίς έλεγχο, όπως και ανωτέρω περιγράφεται».

Τους παρείχαν και νομική υποστήριξη

Η ηγεσία του «Ολυμπιακού» δεν άφηνε, βεβαίως, ακάλυπτα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όταν, όχι σπάνια, αυτά αντιμετώπιζαν προβλήματα με το νόμο. Τους παρείχε, σύμφωνα με την εισαγγελέα, ακόμη και νομική υποστήριξη. Η κ. Καλπακίδου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παρείχαν (ο Μαρινάκης και οι συγκατηγορούμενοί του) επιπλέον οικονομική ενίσχυση στα μέλη της προαναφερθείσας εγκληματικής οργάνωσης, με την χρηματοδότηση της προσφοράς νομικών υπηρεσιών σε αυτά, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αντιμετώπιζαν κατηγορίες για τα εκάστοτε ποινικά αδικήματα που διέπρατταν. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που κάποιο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ελεγχόταν για ποινικό αδίκημα, που είχε διαπράξει στο πλαίσιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, φρόντιζαν για την ανεύρεση και την αμοιβή του εκάστοτε συνηγόρου του».

Πώς δολοφόνησαν τον Γ. Λυγγερίδη

Σύμφωνα με τη δικογραφία το αποκορύφωμα της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης του Ολυμπιακού ήταν η δολοφονία του Γ. Λυγγερίδη. Το πώς αυτή έγινε περιγράφεται αναλυτικά στο βούλευμα με το οποίο τώρα δικάζεται ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος ο 19χρονος οπαδός του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το βούλευμα, εκείνο το βράδυ είχαν παρευρεθεί στο «Μελίνα Μερκούρη» «περίπου 500 οπαδοί του Ολυμπιακού, εκ των οποίων οι 200 ανήκουν στους οργανωμένους». Οπως αναφέρεται «προειλημμένη απόφαση και σκοπός των οργανωμένων οπαδών της ομάδας ήταν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να ενωθούν υπό τις οδηγίες ορισμένων εξ αυτών που κατείχαν θέση αρχηγού και σαν πλήθος να εξαπολύσουν συντονισμένη επίθεση, με ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά των αστυνομικών που είχαν προταχθεί έξω από τη συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση για τη λήψη μέτρων τάξης». Ο σκοπός τους αυτός θα υλοποιούνταν, κατά τους δικαστές που εξέδωσαν το δικαστικό βούλευμα, «με επανειλημμένες ρίψεις εναντίον των αστυνομικών, πλήθους αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, εμπρηστικών μηχανισμών τύπου βόμβας μολότοφ, που είχαν κατασκευάσει και μεριμνήσει να προμηθευτούν την ημέρα εκείνη (σ.σ. του αγώνα), καθώς και φωτοβολίδων και άλλων αντικειμένων πρόσφορων για επίθεση και ικανών να προκαλέσουν το βαρύ τραυματισμό και το θάνατο οποιουδήποτε προσώπου (όπως πέτρες, μάρμαρα, κ.ά)».

«Οργανωμένο σχέδιο»

Όπως αναφέρει το δικαστικό έγγραφο, τα έκτροπα στο «Μελίνα Μερκούρη» έλαβαν χώρα στο πλαίσιο «οργανωμένου σχεδίου» με τους οπαδούς του Ολυμπιακού - ανάμεσά τους και ο 19χρονος και ο αδελφός του - να συγκεντρώνονται από το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου έξω από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Εκεί κατασκεύασαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που θα μετέφεραν το βράδυ της ίδιας ημέρας στο «Μελίνα Μερκούρη» και τους οποίους «προόριζαν να ρίξουν κατά των αστυνομικών κατά τη σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον τους». Ο 19χρονος μάλιστα κατ’ εντολή άλλου οπαδού ήταν, σύμφωνα με το βούλευμα, εκείνος που αγόρασε από πρατήριο υγρών καυσίμων τα μπουκαλάκια της βενζίνης για την κατασκευή των εκρηκτικών υλών.

Κατά τη διάρκεια δε της …προετοιμασίας τους οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναφέρονταν ευθέως στην επίθεση που είχαν «προαποφασίσει» να εξαπολύσουν κατά των αστυνομικών. Κατηγορούμενος της υπόθεσης είπε χαρακτηριστικά στη προανακριτική του απολογία: «Κάποια άτομα λέγανε πως αν έρθει η αστυνομία θα πάνε να τους γ@@@@@@@». Όταν πλέον οι οπαδοί «ετοιμάστηκαν» έφτασαν στο «Μελίνα Μερκούρη» φροντίζοντας, σύμφωνα με τους δικαστές, «να αποκρύψουν τα πολεμοφόδια κοντά στην είσοδο της αθλητικής εγκατάστασης και ένας μεγάλος αριθμός αυτών παρέμεινε στο σημείο αναμένοντας την έναρξη της επίθεσης».

Το δικαστικό συμβούλιο προσδιορίζει χρονικά την ώρα έναρξης των επεισοδίων στις 21:00 εκείνης της ημέρας και επισημαίνει πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αφού κατάφεραν να προσεγγίσουν μια διμοιρία των ΜΑΤ σε απόσταση περίπου 80 με 100 μέτρων «ξεκίνησαν τη σφοδρή επίθεση εναντίον των αστυνομικών, εκτοξεύοντας εναντίον τους πέτρες, μάρμαρα, σίδερα, κ.ά (…) και σωρεία φωτοβολίδων χειρός ναυτικού τύπου τις οποίες εκτόξευαν σε ευθεία βολή εναντίον τους με πυροσωλήνα και πιστόλι».

«Σήμερα θα σας σκοτώσουμε όλους»

Κατά τις κρίσιμες αυτές στιγμές και ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τους απωθήσουν με την χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης οι οπαδοί - χούλιγκαν συνέχιζαν τις επιθέσεις τους φωνάζοντας στους άνδρες των ΜΑΤ: «Κολ@@@@@@@@ σήμερα θα σας σκοτώσουμε όλους, θα γ@@@@@@@@ εδώ». Τελικά μισή ώρα αργότερα κατάφεραν το σκοπό τους. Οι δικαστές αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Περί ώρα 21:30 (σ.σ. της 7ης Δεκεμβρίου 2023) και ενώ οι σφοδρές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών συνεχίζονταν αδιάκοπα καθώς οι επιτιθέμενοι ενέμεναν στο στόχο τους να πλήξουν κάποιο αστυνομικό, μια φωτοβολίδα ευθείας βολής (ναυτικού τύπου) προερχόμενη από δράστη ανάμεσα στους επιτιθέμενους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονταν σε απόσταση 20 – 30 μέτρων από τη διμοιρία, έπληξε τον υπαρχιφύλακα Γιώργο Λυγγερίδη, καθώς καρφώθηκε στον αριστερό του μηρό και εξερράγη μέσα στο πόδι του, προκαλώντας του ακατάσχετη αιμορραγία». Όπως κατέθεσαν δε, αυτόπτες μάρτυρες - αστυνομικοί στην προανάκριση, η φωτοβολίδα που έπληξε το συνάδελφό τους «προήλθε από πρόσωπο» το οποίο «με ευθεία βολή στόχευσε τον αστυνομικό με προφανή σκοπό να τον σκοτώσει πλήττοντας αυτόν απευθείας χωρίς εξοστρακισμό της φωτοβολίδας». Και ενώ ο 31χρονος Γ. Λυγγερίδης βρίσκονταν στο έδαφος βαριά τραυματισμένος, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, συνέχισαν σύμφωνα με το βούλευμα, την επίθεση και όταν κατάλαβαν «ότι είχαν επιτύχει το στόχο τους, να πλήξουν δηλαδή βαριά κάποιον αστυνομικό, εκδηλώθηκαν ιαχές χαράς, ενθουσιασμού και πανηγυρισμού από το πλήθος». Και όλα αυτά, ενώ έβλεπαν τους αστυνομικούς να τρέχουν στον βαριά τραυματισμένο συνάδελφό τους, με έναν εξ αυτών να αφαιρεί, φορώντας αντιπυρικό γάντι, το μεγαλύτερο μέρος της φωτοβολίδας από τον αριστερό μηρό του Γ. Λυγγερίδη.

Η ομολογία

Το πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με το βούλευμα, έριξε τη φονική φωτοβολίδα στον 31χρονο αστυνομικό δεν είναι άλλο από τον 19χρονο νεαρό που τώρα δικάζεται από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Πειραιά. Τα στοιχεία που επικαλούνται οι δικαστές εναντίον του βοούν και είναι τέτοιας αποδεικτικής ισχύος ώστε να τους οδηγήσουν στην απόφαση να απορρίψουν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό του ότι εκείνος έριξε πράγματι την φωτοβολίδα αλλά του την έδωσε άλλο άγνωστο πρόσωπο (με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του), χωρίς ο ίδιος να την εκτοξεύει σε ευθεία βολή προς τη διμοιρία των ΜΑΤ.

Οι δικαστές για να απορρίψουν τους παραπάνω ισχυρισμούς του κατηγορούμενου επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, τα λόγια του ίδιου του 19χρονου, ο οποίος σε διάλογό που είχε με τον αδελφό του στις 15. 1. 2024, χωρίς ίχνος μεταμέλειας ομολογεί ρητά ότι «η φωτοβολίδα που έριξε έφυγε με ευθεία βολή και δεν εξοστρακίστηκε», «δεν έχει κάνει γκελ» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι αυτό τον διάλογο - ομολογία αναίρεσε ο αδελφός του κατηγορούμενου, ο οποίος καταθέτοντας χθες στη δίκη ισχυρίστηκε ότι όσα είχε πει ήταν αποτέλεσμα πιέσεων που είχε δεχθεί κατά την προανάκριση από την αστυνομία.

Ο διάλογος αυτός μεταξύ των δυο αδελφών περιλαμβάνεται στο βούλευμα και είναι ο ακόλουθος:

Αδελφός: Ρε συ το γκελ έχει γίνει όντως;

Κατηγορούμενος: Όχι.

Αδελφός: Οπωωω θα σε γ@@@@@ στο ορκίζομαι.

Κατηγορούμενος: Δεν έχει κάνει γκελ, ευθεία έφυγε.

Αδελφός: Θα σε γ@@@@@ μια που έχει κάνει γκελ έχει φύγει κάτω από το αμάξι και η άλλη καρφώθηκε απευθείας στον αστυνομικό.

Την ευθεία βολή του 19χρονου προς τον Γ. Λυγγερίδη, επιβεβαιώνει όμως και κατηγορούμενος που συμμετείχε στα επεισόδια. Όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος σε συνομιλία του με άγνωστο πρόσωπο εκείνο, το βράδυ η ρίψη της φωτοβολίδας έγινε «σε ευθεία βολή και όποιον πάρει ο χάρος».

Ο διάλογος αυτός, όπως περιλαμβάνεται στο βούλευμα, έχει ως εξής:

Άγνωστο πρόσωπο: Πήγαν για θάνατο δηλαδή; Πήγαν να σκοτώσουν.

Κατηγορούμενος: Ναι πήγαν να γ@@@@@@@ τα ΜΑΤ και ήταν λίγα τα ΜΑΤ.

Ακόμη, τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του 19χρονου περί μη ανθρωποκτόνου πρόθεσής του, επικαλούνται πέραν των καταθέσεων των αστυνομικών που βρίσκονταν εκείνο το βράδυ στο «Μελίνα Μερκούρη» και τις προανακριτικές καταθέσεις του αδελφού του 19χρονου και ενός ακόμη φιλικού του προσώπου, με τους οποίους ο δράστης είχε μεταβεί μαζί εκείνο το βράδυ στον συγκεκριμένο αθλητικό χώρο. Και τα δυο αυτά πρόσωπα, «ρητά» κατέθεσαν, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, ότι «ο κατηγορούμενος αμέσως μετά το συμβάν, τους εκμυστηρεύτηκε τη πραγματική του ευθύνη για τον τραυματισμό του αστυνομικού».

Για τους δικαστές, μάλιστα, αυτό που προσπάθησε να πετύχει ο 19χρονος κατά τη διάρκεια των ερευνών, ήταν να δημιουργήσει το προφίλ του απλού φιλάθλου του Ολυμπιακού, προκειμένου να ελαφρύνει τη θέση του. Όμως, βάσει των στοιχείων ο κατηγορούμενος εκτός του ότι «ουδεμία πραγματική μεταμέλεια έχει συναισθανθεί για το αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του», γνωρίζει από πρώτο χέρι τους οργανωμένους οπαδούς που διαπράττουν επεισόδια όπως επίσης και τα «ηγετικά στελέχη» των συνδέσμων της ομάδας του.

Χαρακτηριστικός της γνώσης του 19χρονου για τα πρόσωπα που «στελέχωναν» την ηγετική «πυραμίδα» των οργανωμένων οπαδών είναι ο διάλογος που ο ίδιος είχε με τον αδελφό του στις 28. 12. 2024:

Αδελφός: Έχουν βγάλει εγκληματική, το βγάλανε.

19χρονος: Ποιόν εμένα;

Αδελφός: Όλους εγκληματική οργάνωση.

19χρονος: Καλά και εμένα είμαι.

Αδελφός: Ναι το ξέρω.

19χρονος: Έτσι κι αλλιώς έχω και την κατηγορία αυτή με την αθλητική βία.

Αδελφός: Ναι ρε μ@@@@@ όλοι τώρα. Εγώ εσύ και άλλα 25 άτομα λένε.

19χρονός: Εγώ εσύ και άλλα 25 άτομα;

Αδελφός: Ναι.

19χρονος: Α όσοι έχουν βρει στοιχεία;

Αδελφός: Και τρία ηγετικά στελέχη συνδέσμων λέει.

19χρονος: Μμμμμ…μάντεψε ποια

Αδελφός: Γέλια …Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Λιόσια.

19χρονος: Μμμ….

Αδελφός: Όλοι μαζί χα, χα. Ρε ο «Καρδίτσας» (σ.σ. ηγετικό στέλεχος). Πρέπει να του χουνε βρει κάτι νομίζω.

19χρονος: Θα κάνουμε παρέα.

Αδελφός: Το ξέρω ρε…

19χρονος: Στην Αυλώνα. Εγώ, εσύ.

Αδελφός: Ναι;

19χρονος: Και οι Λιοσιώτες.

Αδελφός: Γιατί τους έχουν δώσει και αυτούς;

19χρονος: Έχουν βρει και από αυτούς πολύ πράγμα ρε.

Αδελφός: Γιατί ποιος ήταν ρε μ@@@@@ από αυτούς;

19χρονος: Ο ΝΟΣΜΙΠΕ, ο ΦΙΦ…..

Για τους δικαστές που εξέδωσαν το παραπεμπτικό βούλευμα δεν χωράει καμία αμφιβολία πως η φωτοβολίδα που έριξε ο 19χρονος ήταν πράγματι αυτή που έπληξε θανάσιμα τον Γ. Λυγγερίδη. Προς ενίσχυση του ισχυρισμού τους αυτού, επικαλούνται την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη του Τμήματος Φυσικών και Χημικών Εξετάσεων της Δ. Ε. Ε. και επισημαίνουν: «Κατά την ανάλυση επί του δείγματος των χεριών του κατηγορουμένου βρέθηκαν σωματίδια» ίδια με αυτά του πορτοκαλί σωλήνα της φωτοβολίδας τον οποίο βρήκαν στο οδόστρωμα επί της οδού Α. Παπαδιαμάντη οι αστυνομικοί. Ο σωλήνας αυτός «έχει κοινή προέλευση με πειστήρια που αφαιρέθηκαν από το σώμα του θανόντος αστυνομικού κατά τη χειρουργική επέμβαση».

