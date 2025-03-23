Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε μετρό και τραμ λόγω της διεξαγωγής παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

- Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσει τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Μαρτίου από τις 8.00 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

- Στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά» την Τρίτη 25/3 από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ) και από τις 11.00 το πρωί ως τη 1.00 το μεσημέρι τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο - ΣΕΦ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.