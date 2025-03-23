Σοβαρό τροχαίο που εξελίχθηκε σε οικογενειακή τραγωδία, συνέβη σήμερα Κυριακή στη Λακωνία όταν ένα όχημα με 3 επιβαίνοντες, ένα ζευγάρι με το παιδί τους, έπεσε σε κανάλι, κοντά στην περιοχή της Λεημόνας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και 7 πυροσβέστες οι οποίοι ανέσυραν μια ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της και τραυματισμένους δύο ενήλικες, έναν άνδρα και μία γυναίκα που παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα στο οποίο επέβαιναν η 15χρονη μαζί με τον 53χρονο πατέρα της και τη 49χρονη μητέρα της εξετράπη, για άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, από την πορεία του και έπεσε σε ποτάμι.

Αμέσως μετά έφθασαν στο σημείο πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, ενώ λίγη ώρα αργότερα επτά πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της τη 15χρονη και τραυματισμένους τον 53χρονο και τη 49χρονη. Στη συνέχεια, η ανήλικη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop, η 15χρονη εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού και ήταν δεμένη με τη ζώνη.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, όπως και το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο που κατέληξε στο ποτάμι.

Πηγή φωτογραφίας Facebook Δήμος Ευρώτα

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες του «Λακωνικού Τύπου», η ανήλικη βρέθηκε στο τιμόνι αγροτικού οχήματος, με τους γονείς της συνεπιβάτες, που της επέτρεψαν να οδηγήσει για μια σύντομη βόλτα στον δρόμο προς παραλία Λέημονα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου και συγκεκριμένα πάνω σε γεφύρι, μετά από στροφή του οχήματος, η ανήλικη φαίνεται να έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αγροτικό να πέσει αναποδογυρισμένο στην κοίτη του ποταμού Βασιλοποτάμου.

Πηγές αναφέρουν πως παρότι οι δύο γονείς κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, το κορίτσι δεν τα κατάφερε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους διασώστες. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από πνιγμό, αφού το όχημα κατέληξε με την οροφή μέσα στο νερό. Οι δύο τραυματίες γονείς μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια ανήλικη και απεγκλωβίστηκαν δύο τραυματισμένοι ενήλικες από κανάλι πλησίον της περιοχής Λεήμονας Λακωνίας, έπειτα από εκτροπή ΙΧ οχήματος, και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 23, 2025

Πηγή: skai.gr

