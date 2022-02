Οι φίλοι της Λέτσε θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του 19χρονου Άλκη, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Άλκης ζει. Οι ultras της Λέτσε ενάντια στα μαχαίρια», έγραφε το πανό που αναρτήθηκε στον αγώνα με την Βιντσέντζα για την Serie B στην Ιταλία.

Gli Ultrà Lecce ricordano Alkis, tifoso greco accoltellato a morte. Sui cancelli del "Via del Mare" l'omaggio al 19enne ucciso ieri a Salonicco in un agguato. https://t.co/ywGZAwvTmO via @Leccezionaleit pic.twitter.com/yBjMxkzli1