Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της εκδήλωσης φαινομένων λειψυδρίας, κήρυξε τη Λέρο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η έκτακτη ανάγκη έχει ισχύ για ένα μήνα.

Στην απόφαση, που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, αναφέρεται συγκεκριμένα: «Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση φαινομένων λειψυδρίας στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και για έναν (1) μήνα, ήτοι έως και 25 Ιουλίου 2024.

Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Σημειώνεται ότι η δημοτική αρχή Λέρου επιρρίπτει την ευθύνη για την κατάσταση στην προηγούμενη δημοτική αρχή, καταγγέλλοντας ότι δεν προχώρησε σε συντήρηση των Μονάδων Αφαλάτωσης!

Πηγή: skai.gr

