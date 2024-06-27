Την ώρα που παραλάμβανε δέμα, εντός του οποίου υπήρχε ποσότητα κάνναβης 4 κιλών και 340 γραμμαρίων, από τις αποθήκες του ΚΤΕΛ Ηρακλείου και επιβιβαζόταν σε ΙΧΕ αυτοκίνητο, συνελήφθη ένας 28χρονος.
Αμέσως μετά ακολούθησαν έρευνες στην οικία και σε χώρους που χρησιμοποοεί, όπου επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 900 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, αυτοσχέδιο όπλο (τύπου στυλό), πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 292 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων. Επίσης, κατασχέθηκε το ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.
