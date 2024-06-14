Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο λειψυδρίας είναι η Γαύδος, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Λόγω του ήπιου χειμώνα και της ανομβρίας, τα υδατικά αποθέματα δεν έχουν ανανεωθεί ικανοποιητικά και - με δεδομένη την τουριστική περίοδο - ο κίνδυνος λειψυδρίας και διακοπών στην υδροδότηση είναι ορατός.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος κάνει έκκληση σε κάτοικους και τουρίστες για «λελογισμένη χρήση» του νερού, τονίζοντας ότι «δεν επαρκεί για πότισμα κήπων και για καλλιέργειες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Τις τελευταίες ημέρες η κατανάλωση του νερού ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες του νησιού. Επιπλέον, οι εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις του προηγούμενου χειμώνα δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τα υδατικά αποθέματα.

Καλούνται όλοι, κάτοικοι και επισκέπτες, να κάνουν λελογισμένη χρήση του νερού και να υπενθυμίσουμε ότι το νερό δεν επαρκεί για πότισμα κήπων και για καλλιέργειες.

Οι ανάγκες όσο προχωράμε προς την κορύφωση της τουριστικής περιόδου θα αυξάνονται και αν δεν είμαστε όλοι προσεκτικοί θα απαιτηθεί περιορισμός και συχνές διακοπές στην υδροδότηση.

Παρακαλείσθε για την συνεργασία σας.»

Πηγή: skai.gr

