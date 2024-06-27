Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Εγκληματική ενέργεια σε βάρος δικαστών η επίθεση στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Της Ιωάννας Μάνδρου

Ως εγκληματική ενέργεια σε βάρος δικαστικών λειτουργών που υπονομεύει τη δημοκρατία και στοχεύει σε δημιουργία κλίματος φόβου στο δικαστικό σώμα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπου τραυματίστηκε ο αστυνομικός φρουρός.

Παράλληλα ανακοίνωση καταδίκης εξέδωσε και η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέως.

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει απερίφραστα την χθεσινοβραδινή επίθεση από αγνώστους με βόμβες μολότωφ στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού φρουρού. Εγκληματικές ενέργειες σε βάρος δικαστικών λειτουργών υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης εντός του δικαστικού Σώματος ως συνόλου , χωρίς να καταφέρνουν τον σκοπό τους. Με πράξεις βίας δεν κάμπτεται η ελεύθερη βούληση των δικαστών να ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους».

Επίσης εκ μέρους του δικηγορικού σώματος εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση.

«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία, μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η βία, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει θέση στη Δημοκρατία και στο Κράτος Δικαίου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.