Καυγάς ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο: Επιβάτης ζητά από τον οδηγό να κλείσει το τηλέφωνο και εκείνος αρνείται - Δείτε βίντεο

Επιβάτης ρωτά τον οδηγό «Το κινητό θα το κλείσετε ή θα οδηγάτε με το κινήτό;» και εκείνος απαντά: «Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσω και να πω δύο πράγματα»

Καυγάς ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο όταν επιβάτης ζητά ευγενικά από τον οδηγό να κλείσει το κινητό τηλέφωνο και εκείνος αρνείται ενώ γίνεται προκλητικός περνώντας στην επίθεση.

Ειδικότερα, ο επιβάτης ρωτά τον οδηγό «Το κινητό θα το κλείσετε ή θα οδηγάτε με το κινητό;» και εκείνος απαντά: «Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσω και να πω δύο πράγματα».

Όπως αναφέρει αναγνώστης του skai.gr «ο οδηγός αστικού λεωφορείου, μιλάει στο κινητό καθώς οδηγάει. 

Πήγα μπροστά να του πω ευγενικά να κλείσει το κινητό, και εκείνος άρχισε να φωνάζει και να με εκφοβίζει πως "δεν ξέρω" ποιος είναι. 
[..]φαίνεται ολοκάθαρα την ώρα που οδηγάει, να κρατάει το τιμόνι με το ένα χέρι, και σε κάποια στιγμή κατεβάζει το άλλο όπου φαίνεται ότι κρατάει το κινητό του».

