Αντιρομοκρατική: Έρευνα σε κατοικία στο Παγκράτι για την υπόθεση των Αμπελοκήπων

Έρευνα σε κατοικία στο Παγκράτι, στην οδό Δαμαγήτου και Αγλαυρίδων, πραγματοποίησαν μέλη της αντιτρομοκρατικής στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των Αμπελοκήπων.



Στο σπίτι εντοπίστηκαν όπλα, χειροβομβίδες και εκρηκτικά.

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε το πρωί και ο 31χρονος που συνελήφθη για τη φονική έκρηξη στους Αμπελόκηπους, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή.

Η σύλληψη του 31χρονου αντιεξουσιαστή από την αντιτρομοκρατική ήρθε έπειτα από τον εντοπισμό αποτυπώματός του σε μια από τις σακούλες που είχαν μέσα όπλα, τα οποία όμως δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε αξιόποινες πράξεις. Ήταν δηλαδή «καθαρά».

Ο 31χρονος είναι γνωστός από τη ληστεία στον Βελβεντό Κοζάνης το 2013, ενώ έχει αθωωθεί για την κατηγορία της συμμετοχής στους «Πυρήνες της Φωτιάς».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ



AΠO TH ΔIEYΘYNΣH ANTIMETΩΠIΣHΣ EIΔIKΩN EΓKΛHMATΩN BIAΣ ΠPAΓMATOΠOIEITAI EPEYNA ΣE XΩPO ΔIAMEPIΣMATOΣ ΣE ΠEPIOXH THΣ AΘHNAΣ ΣTON OΠOIO BPEΘHKAN AΠOΘHKEYMENA OΠΛA KAI EKPHKTIKEΣ YΛEΣ. ΘA AKOΛOYΘHΣEI NEOTEPH ENHMEPΩΣH.

