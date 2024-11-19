Νεκρός εντοπίστηκε 52χρονος ναύκληρος στον προβλήτα στο κεντρικό λιμάνι της Ελευσίνας.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ελευσίνας, ότι ένας 52χρονος ημεδαπός, μέλος πληρώματος καλωδιακού (Κ/Δ) πλοίου (ειδικότητας ναύκληρος) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον προβλήτα στο κεντρικό λιμάνι της Ελευσίνας.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια, η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ¨ΤΖΑΝΕΙΟ¨, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Νεκροτομείο Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Πηγή: skai.gr

