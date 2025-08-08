Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε οικοπεδικούς χώρους με ξερά χόρτα ανάμεσα σε Μητροπήσι, Μανούτσο και Σάκκα της Λαυρεωτικής.

Στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες ενδιάμεσα.

Η φωτιά έχει αποκτήσει δυναμική.

Στην περιοχή συνδράμουν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Επιπλέον, συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Δροσιάς για να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Μήνυμα 112 εστάλη και για την περιοχή Χάρβαλο, το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας - Αναβύσσου.

Πηγή: skai.gr

