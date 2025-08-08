Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Επίσημη ανακοίνωση για τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, εξέδωσε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι 34χρονη μεταφέρθηκε στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης στα Επείγοντα του Σισμανόγλειου, όπου εξετάστηκε από ομάδα γιατρών και έγινε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Στη συνέχεια, κρίθηκε ότι έπρεπε να διακομισθεί σε νευρολογική κλινική, όπως και έγινε με ασθενοφόρο και συνοδεία γιατρού.

Στον Ευαγγελισμό εισήχθη στη νευρολογική κλινική, όπου, δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 22:29.

Η ανακοίνωση από την 1η ΥΠΕ

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.