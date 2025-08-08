Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις στο μέτωπο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.30 στην περιοχή Καραβάδος, κοντά σε οικισμούς και έχει αναζωπυρωθεί κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.

Για εμπρησμό μιλά ο δήμαρχος Αργοστολίου

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ανέφερε πως η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ δεν ευνοεί τις συνθήκες και ο άνεμος. Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου και της περιφέρειας που έχουν σπεύσει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι σπιτιών που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά και οδηγούνται στο Αργοστόλι. Παράλληλα, άφησε υπόνοιες για εμπρηστική ενέργεια, λέγοντας πως η φωτιά ξέσπασε στην άκρη του δρόμου, ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία, σε απόσταση 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού Καραβάδος. «Η περιοχή εδώ που βρισκόμαστε καίγεται συχνά. Πρώτη φορά ξεκινά κοντά στα σπίτια. Δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως ήταν από μακριά η φωτιά και ερχόταν προς το χωριό. Τώρα μπήκε ακριβώς στα 10 μέτρα από τα σπίτια» σημείωσε χαρακτηριστικά.

