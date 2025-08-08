Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που από το μεσημέρι εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας.

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Πηγή: skai.gr

