Φωτιά στον Ριόλο Αχαΐας - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση - Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα  και 3 αεροσκάφη

UPDATE: 14:24
fotia

Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που από το μεσημέρι εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Ριόλο Δυτικής Αχαΐας.

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

