Λασίθι: Συνελήφθη 44χρονος που είχε σε θερμοκήπιο 6 σκύλους

Έναν 44χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.

Στη διάρκεια ελέγχου σε θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε ότι είχε έξι σκυλιά, μη τηρώντας τους κανόνες ευζωίας.

Μάλιστα βεβαιώθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

