Ένταση σημειώθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν διαδηλωτές που συμμετείχαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο.

Η αστυνομία απώθησε τους διαδηλωτές, κάνοντας χρήση χημικών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο κέντρο.

Σημειώνεται πως ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ζητούν άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, «πραγματικές», όπως αναφέρουν, αυξήσεις μισθών, άμεση παύση των διώξεων και των πειθαρχικών, μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στις σχολικές μονάδες.

«Στις 29 Μαρτίου δίνουμε σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση πως οι εκπαιδευτικοί είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε τη δημόσια εκπαίδευση, τη δουλειά μας και τις ζωές μας. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα μαθητών κι εκπαιδευτικών να έχουν την κοινωνία και το σχολείο που αρμόζει στις ανάγκες τους», αναφέρουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες στο κάλεσμά τους.

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών

«Στηρίζουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών και την προσπάθειά τους να μορφώσουν τα παιδιά μας μέσα σε πραγματικά αντίξοες συνθήκες υποχρηματοδότησης και έντασης του αυταρχισμού της κυβέρνησης, η οποία σέρνει πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς στο Πειθαρχικό μόνο και μόνο γιατί αρνούνται τα αντιπαιδαγωγικά κριτήρια της δήθεν αξιολόγησης. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα τους. Είμαστε στο πλευρό τους για να σταματήσει, να μπει επιτέλους ένα τέρμα στον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης και να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματά τους» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το πανελλαδικό εκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.