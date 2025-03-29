Με σχεδόν 2.000 Τούρκους τουρίστες που επέλεξαν να έρθουν στη Μυτιλήνη για να γιορτάσουν το μουσουλμανικό «σεκέρ μπαϊράμ» άνοιξε σήμερα Σαββάτο 29 Μαρτίου η τουριστική περίοδος στη Λέσβο.

Σήμερα με δρομολόγια από το λιμάνι του Αϊβαλί έφθασαν στη Μυτιλήνη περί τους 1.000 επισκέπτες ενώ άλλο τόσοι έρχονται αύριο.

Στο σύνολο τους θα πραγματοποιήσουν ολιγοήμερες διακοπές αφού η θρησκευτική γιορτή είναι τριήμερη αλλά η τουρκική κυβέρνηση έδωσε «άδεια» για τη γιορτή που κρατά μέχρι και την επόμενη Κυριακή 6 Απριλίου.

«Σήμερα είναι η πρώτη μέρα αφίξεων Τούρκων επισκεπτών στη Μυτιλήνη λέει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο τουριστικός πράκτορας και Πρόεδρος του τμήματος τουρισμού του Επιμελητηρίου Λέσβου 'Αρης Λαζαρής. Μια πολύ χρήσιμη οικονομική ένεση στη Λεσβιακή αγορά». Όπως είπε ο κ. Λαζαρής η τουριστική αγορά της Τουρκίας αποτελεί πυλώνα πλέον για την τοπική Λεσβιακή οικονομία και σημειώνει τη θετική εξέλιξη της προ ολίγων ημερών παράταση της έκδοσης θεώρησης τουριστικής εισόδου της λεγόμενης viza express στα λιμάνια των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Η εξέλιξη αυτή έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εισήγηση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

«Βέβαια, σημειώνει ο κ. Λαζαρής πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική κρίση και την ταυτόχρονη πολιτική κρίση αυτή την περίοδο στη γειτονική χώρα, δυο παράγοντες που δεν ευνοούν για πολυήμερες ή και ολογοήμερες διακοπές ακόμα και από κατοίκους των Μικρασιατικών παραλίων και της Κωνσταντινούπολης με υψηλό εισόδημα».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Λέσβου, Παναγιώτης Χατζηκυριάκος, μιλώντας και αυτός στο ΑΠΕ ΜΠΕ υποστήριξε ότι «η έναρξη της τουριστικής περιόδου με την άφιξη των Τούρκων τουριστών είναι ιδιαίτερα σημαντική οικονομικά. Αν και τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία ίσως περιορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ταξίδι στο εξωτερικό.»

Παράλληλα, τόνισε ότι η Λέσβος έχει αναβαθμίσει τις τουριστικές της υπηρεσίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στους Τούρκους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηκυριάκο ξεκινάνε και οι πτήσεις τσάρτερ προς τη Λέσβο με Ευρωπαίους επισκέπτες.

Ας σημειωθεί το άνοιγμα το Μάιο του λιμανιού της Πέτρας στη βόρεια Λέσβο με τέσσερα δρομολόγια πλοίων από Αϊβαλί, το άνοιγμα των λιμανιών στο Δικελί, απέναντι από τη Μυτιλήνη, και στον Αλί Αγά, κοντά στη Σμύρνη, με καθημερινά δρομολόγια τον Ιούνιο και τέλος ένα εβδομαδιαίο δρομολόγιο που θα συνδέει απευθείας τη Σμύρνη με τη Μυτιλήνη την ίδια περίοδο.

«Με δεδομένες τις συνθήκες στην Τουρκία, στόχος μας φέτος είναι να διατηρήσουμε τις περσινές αφίξεις, που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, και έφτασαν τις 122.000 επισκέπτες», κατέληξε ο κ. Χατζηκυριάκος.

Ανάλογη με αυτήν στη Λέσβο, η κατάσταση από πλευράς Τούρκων επισκεπτών και στη Χίο όπου τουλάχιστον 3.500 επισκέπτες αναμένεται να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, Μίτση Παϊδούση και του Προέδρου του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, Γιώργου Μυλωνάδη αναμένονται μέχρι και την Τρίτη στη Χίο περί τους 3.500 Τούρκους επισκέπτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

