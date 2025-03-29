Ένας 20χρονος συνελήφθη στους Αγίους Αναργύρους το μεσημέρι της Παρασκευής, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη βία. Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. πέρασε χειροπέδες και σε έναν 24χρονο, συνεργό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι κατηγορούμενοι κινούνταν κοντά σε σχολική δομή και κατά τις ώρες των διαλειμμάτων, ο 20χρονος στεκόταν πίσω από τα κάγκελα της περίφραξης, προσέγγισε νήπιο και βάζοντας τα χέρια του μέσα από αυτά, προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος του μικρού κοριτσιού.

Το συμβάν έγινε άμεσα αντιληπτό από τις εκπαιδευτικούς που κάλεσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έπειτα από ταυτόχρονη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων εντοπίστηκε ο 24χρονος και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας και αξιοποίησης στοιχείων ταυτοποιήθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία ο 20χρονος, ως δράστης των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων και συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

