Τη δράση εγκληματικής ομάδας που καλλιεργούσε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή του Δήμου Αγιάς Λάρισας, εντοπίζοντας περισσότερα από 6.000 δενδρύλλια κάνναβης κατάφεραν να εξακριβώσουν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, μετά από συστηματική έρευνα και συντονισμένες ενέργειες.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε πρωινές ώρες προχθές, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, εντοπίστηκε ευρείας έκτασης φυτεία με συνολικά 6.235 δενδρύλλια κάνναβης.

Η εν λόγω φυτεία εκτεινόταν σε 24 διαζώματα που ενώνονταν μεταξύ τους με μονοπάτια, καλύπτοντας συνολική έκταση 10 στρεμμάτων περίπου.

2 συλλήψεις

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 37 και 22ετών, οι οποίοι, μεσημβρινές ώρες προχθές, εντοπίστηκαν από ενεδρεύοντες αστυνομικούς να κατέρχονται της φυτείας μαζί με άγνωστο -μέχρι στιγμής- συνεργό τους. Αντιλαμβανόμενοι τους αστυνομικούς, οι προαναφερόμενοι τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο, ο 37χρονος που μετέφερε μία νάιλον σακούλα με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 8 κιλών και 470 γραμμαρίων, ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ ο 22χρονος εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση. Ως προς το τρίτο άτομο, πραγματοποιούνται έρευνες για την ταυτοποίησή του και αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και σύσταση εγκληματικής ομάδας.

Στον χώρο εντοπίστηκαν πρόχειρο παράπηγμα με οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα, αυτοσχέδια κατασκευή που χρησιμοποιούνταν ως ξηραντήριο των φυτών, καθώς και δίκτυο άρδευσης, αποτελούμενο από λάστιχα που συνδεόταν μεταξύ τους σε όλα τα διαζώματα, -2- αυτοσχέδιες δεξαμενές συλλογής υδάτων, εργαλεία και λιπάσματα.

Τι βρέθηκε

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, από τον χώρο των φυτειών, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν:

-6.235- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -30- εκατοστά έως -2- μέτρα,

-1.172- ρίζες,

-9.530- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-400- γραμμάρια κλώνων με φούντες και φύλλα κάνναβης και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην κύρια ανάκριση.

«Ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας σε όλη τη Θεσσαλία, όχι μόνο κατά της μάστιγας των ναρκωτικών, αλλά και για την πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας.

Επιτρέψτε μου, να συγχαρώ όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες, οι οποίοι, παρόλο τις αντίξοες συνθήκες, με ζήλο και αφοσίωση, κατάφεραν να φέρουν εις πέραςάλλη μία σοβαρή υπόθεση», δήλωσε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Στυλιανός Μπιλιάλης.

«Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ένα καίριο ¨χτύπημα¨ κατά της μάστιγας των ναρκωτικών. Να σημειώσω ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δενδρυλλίων κάνναβης που εντοπίζουμε στο νομό μας.

Για να φτάσουμε όμως στον εντοπισμό και την κατάσχεση των 6.235 δενδρυλλίων κάνναβης προηγήθηκε συνεχής και αδιάκοπος αγώνας των συναδέλφων, τους οποίους θέλω να συγχαρώ έναν – έναν και να τους ευχαριστήσω για τον ζήλο και επαγγελματισμό που δείχνουν», ανέφερε από την πλευρά του, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικός Διευθυντής Λοίζος Παντικίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.