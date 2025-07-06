Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», έναν αλλοδαπό, ο οποίος κατείχε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (skunk).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πρόκειται για μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η σύλληψη του οποίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Δίωξης Ναρκωτικών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ύστερα από ανάλυση στοιχείων, διασταυρώσεις και δημιουργία «προφίλ» ατόμων (profiling), κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του κατηγορούμενου, προερχόμενου από χώρα του εξωτερικού, στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 2 ανισοβαρείς νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 900 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.