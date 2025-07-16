Η 7μελής σύνθεσης του ΣΤ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ' αριθμ. 1355/2025 απόφασή της, απέρριψε την αίτηση του Θεόδωρου Κασσελάκη, πατέρα του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, με την οποία ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία του είχαν καταλογιστεί προ 21 ετών φόροι ύψους 4.016.269 ευρώ, που όλα αυτά τα χρόνια επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Ειδικότερα, το ΣΤ' Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Βαρβάρα Ραυτοπούλου, απέρριψε την αίτηση του κ. Θεόδωρου Κασσελάκη κατά πλειοψηφία (3-2). (Σ.Σ.: οι δύο πάρεδροι της σύνθεσης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «ο Θεόδωρος Κασσελάκης ασκών τη διοίκηση της υπεράκτιας εταιρείας κατά το χρόνο διακοπής της οποιασδήποτε δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα, νομίμως θεωρήθηκε αλληλέγγυος προς αυτήν, ευθυνόμενος ως προς τις ταμειακές βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 101 του ΚΦΕ».

Κατά την πλειοψηφία, «η ερμηνεία αυτή υπαγορεύεται από την αρχή του ρεαλισμού που οφείλει να διέπει το φορολογικό δίκαιο όσο και από την αρχή της φορολογικής διαφάνειας».

Η μειοψηφία έκρινε ότι υπήρχε νομοθετικό κενό στον χρόνο διάλυσης της υπεράκτιας εταιρείας και η υπόθεση έπρεπε να αναιρεθεί και να αναπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο Διοικητικό Εφετείο.

Στον κ. Κασσελάκη έχουν καταλογιστεί φόροι εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τη διώροφη βίλα του στην Εκάλη, ιδιοκτήτης της οποίας εμφανιζόταν μεν offshore εταιρεία, αλλά, όπως αποκαλύφθηκε από τις κρατικές ελεγκτικές φορολογικές Αρχές, μέτοχος κατά 50% είναι εκείνος και κατά 50% η σύζυγός του, Ευαγγελία Κασσελάκη.

Σημειώνεται, ότι από το 2004 έως σήμερα ο κ. Κασσελάκης έχει φορολογική και δικαστική εκκρεμότητα, η οποία αφορά τον φόρο εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τη βίλα στην Εκάλη επί οικοπέδου 2.905 τ.μ., την οποία είχε «χρεώσει» σε υπεράκτια εταιρεία («Oswego Estates Limited»).

Αρχικά, επιχειρήθηκε να αποκρυβεί ότι η υπεράκτια εταιρεία είναι της οικογένειας Κασσελάκη, ωστόσο έρευνα των φορολογικών Αρχών αποκάλυψε ότι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες (beneficial owners) της offshore είναι το ζεύγος Κασσελάκη.

Ο κ. Θεόδωρος Κασσελάκης επιχείρησε δικονομικά, μέσω των δικαστηρίων, να μην καταβληθεί το επίμαχο ποσό, το οποίο είχε καταλογιστεί σε βάρος του από τη ΔΟΥ Πειραιά.

Ειδικότερα, εμφανιζόταν ως ενοικιαστής της βίλας, που ανήκε σε offshore, με έδρα τη Μονροβία της Λιβερίας, η οποία όμως στην πραγματικότητα ήταν δική του και της γυναίκας του, κατά 50%.

Αυτά τα 21 χρόνια της φορολοδικαστικής πορείας, η βίλα, οι φορολογικοί καταλογισμοί και οι επιταγές μεγάλων ποσών άλλαζαν χέρια, μεταπηδώντας από τη μία offshore στην άλλη, ενώ για κάποιο χρονικό διάστημα ο Θεόδωρος Κασσελάκης παρέμενε αγνώστου διαμονής και η offshore εμφανιζόταν να έχει διακόψει τις εργασίες της στην Ελλάδα.

Σε Διοικητικό Πρωτοδικείο και Εφετείο ο Θεόδωρος Κασσελάκης έχει χάσει τις δικαστικές μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

