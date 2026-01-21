Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τίμησε 27 ομογενείς με το Παράσημο του Τάγματος των Φιλοχρίστων

Είκοσι επτά ομογενείς, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την πολυετή και θυσιαστική προσφορά τους στην Εκκλησία και στον συνάνθρωπο, τιμήθηκαν από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια του επίσημου Δείπνου για τον εορτασμό των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου, στο Σίδνεϋ, τούς απονεμήθηκε το Παράσημο του Τάγματος των Φιλοχρίστων, το οποίο συνιστά ανώτερη τιμητική διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε προς τους τιμηθέντες την ευγνωμοσύνη της τοπικής Εκκλησίας, αλλά και την υπερηφάνειά του προσωπικά, ενώ ευχήθηκε ο Θεός να ανταποδίδει πολλαπλάσια επίγεια αγαθά και ουράνιες ευλογίες στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

Τα 27 πρόσωπα που τιμήθηκαν με το Παράσημο του Τάγματος των Φιλοχρίστων είναι οι: Δημήτριος Αθανασού, Χαραλάμπης Γραφανάκης, Θεόδωρος Δαλιανάς, Κοσμάς Δημητρίου, Καλή Εγγλέζου, Βιόλα Καλοκαιρινού, Άννα Κασάπη, Μαρίτσα Κέλλη, Αναστασία Κοκκίνου, Ουρανία Κοντολέοντος, Δημήτριος Λιλιόπουλος, Γεώργιος Μαυρής, Μιχαήλ Μόσχος, Θεόδωρος Μπουτσικάκης, Κωνσταντίνος Νικολάου, Σοφία Ουζουνόγλου, Γεώργιος Παναγής, Αιμιλιανός Παπασταμάτης, Εμμανουήλ Ρουσσάκης, Χριστίνα Σκαλόνε, Ουρανία Σωτηροπούλoυ, Kάνδυα Ταγκαλάκη, Γεώργιος Ιωάννης Ταϊφάλος, Ανδρέας Τάνος, Ιωάννης Τσίγκος, Αντώνιος Χατζηαργύρης και Αναστασία Χίρα.

Πηγή: skai.gr

