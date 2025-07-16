Ζαχαράκη: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ιδρύεται ΕΠΑΛ σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων

Το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο, το οποίο θα λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας, ιδρύεται με κοινή απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά και του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου.

Πρόκειται, για το 8ο Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας που θα λειτουργεί οργανωμένα σε σωφρονιστική δομή ενηλίκων στην Ελλάδα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του πληθυσμού των φυλακών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ακόμη και υπό συνθήκες εγκλεισμού, με στόχο την ενδυνάμωση των κρατουμένων και τη διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους επανένταξης.

Όπως τονίζει το υπουργείο Παιδείας, η νέα σχολική μονάδα, δημιουργεί συνθήκες για τη συνέχιση της εκπαίδευσης μετά το Γυμνάσιο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό. Οι απόφοιτοι του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, το οποίο λειτουργεί ήδη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα από το 2004, παρέμεναν χωρίς οργανωμένη διέξοδο για σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι δυνατότητες περιορίζονταν σε αποσπασματικές ή εξ αποστάσεως λύσεις, χωρίς καθηγητές, χωρίς τάξεις, χωρίς υποδομές. Το αποτέλεσμα ήταν η αδυναμία των κρατουμένων να αποκτήσουν αναγνωρισμένα προσόντα και να αποκτήσουν ελπίδα για αλλαγή πορείας.

Με την ίδρυση του 8ου ΕΠΑΛ, το Σωφρονιστικό Κατάστημα αποκτά μια πλήρη εκπαιδευτική αλυσίδα, που εκτείνεται από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, μέχρι την επαγγελματική κατάρτιση. Το σχολείο θα λειτουργεί εντός του καταστήματος κράτησης, με κανονικό πρόγραμμα σπουδών και επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους. Οι κρατούμενοι αποκτούν πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, σε οργανωμένη μάθηση και σε ένα πλαίσιο που ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την προοπτική ζωής μετά την αποφυλάκιση, τονίζει το υπουργείο.

Το 8ο ΕΠΑΛ Λάρισας, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας. Από το 2015, ο τότε Διευθυντής του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, Γιώργος Τράντας, σήμερα Διευθυντής Εκπαιδευτικών Μονάδων του Σωφρονιστικού Καταστήματος, εργάστηκε συστηματικά για να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ίδρυση ενός οργανωμένου λυκείου εντός της φυλακής. Ο Ν. 4763/2020 άνοιξε τον δρόμο για τη σύσταση τέτοιων δομών, ενώ η τοπική και περιφερειακή στήριξη που εξασφαλίστηκε στην πορεία αποδείχθηκε κρίσιμη, σημειώνεται.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τονίζει πως αντιμετωπίζει την εκπαίδευση στις φυλακές όχι ως επικουρική πολιτική, αλλά ως οργανικό κομμάτι ενός εκπαιδευτικού συστήματος που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επενδύει στην κοινωνική συνοχή. Κάθε κρατούμενος που ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα σπουδών, κάθε άνθρωπος που αποκτά γνώσεις και δεξιότητες εντός του χώρου κράτησης, ενισχύει τις πιθανότητες επανένταξης, απομακρύνεται από τον φαύλο κύκλο της υποτροπής και ενδυναμώνεται ως πολίτης.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράψαμε με τους συναδέλφους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Προστασίας του Πολίτη, για την ίδρυση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας, βάζουμε ένα ακόμη λιθαράκι στη συνολική προσπάθεια που γίνεται από τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου η εκπαίδευση να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος μία σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής. Κυρίως όμως, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ισότητας και της κοινωνικής επανένταξης. Η παιδεία αποτελεί ύψιστο ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορεί να εξαιρεί κανέναν. Παρέχοντας στους κρατούμενους πρόσβαση σε δομημένη και ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση, δίνουμε πραγματικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, επανένταξη και έναν νέο δρόμο ζωής μετά την έκτιση της ποινής τους. Τους παρέχουμε το «κοινωνικό διαβατήριο» για την επόμενη μέρα. Η εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο, είναι θεμέλιο ελπίδας και προόδου».

