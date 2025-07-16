Νεκρή θηλυκή αρκούδα με εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 15 Ιουλίου 2025 στην περιοχή του Σταυροποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ». Όπως αναφέρει, πρόκειται για την τέταρτη νεκρή αρκούδα που εντοπίζεται νεκρή στην περιοχή τους τελευταίους τρεις μήνες, εκ των οποίων οι τρεις με εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο. Για το αποτρόπαιο και απάνθρωπο περιστατικό ενημερώθηκε το δασαρχείο της περιοχής, και στη συνέχεια και η «Καλλιστώ», στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα στην ΠΕ Καστοριάς.

Σύμφωνα με την οργάνωση, πρόκειται για μια μητέρα αρκούδα, η οποία αυτή την περίοδο θήλαζε τα μικρά της, τα οποία και επιχειρείται να εντοπιστούν και να διασωθούν, καθώς δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν μόνα τους. Από την ιατροδικαστική εξέταση του νεκρού ζώου προέκυψε πως δέχθηκε πέντε σφαίρες στην πίσω μεριά του σώματος της, κάτι που υποδεικνύει πως το άτυχο ζώο βρισκόταν σε κατάσταση φυγής.

Σύμφωνα πάντα με την Καλλιστώ, η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, η οποία διώκεται ποινικά. Για τον λόγο αυτό θεωρείται επιβεβλημένη η διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων πυροβολισμών και θανατώσεων αρκούδας στην ΠΕ Καστοριάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη.

Όπως υπογραμμίζουν οι επικεφαλής της Οργάνωσης: «Τα αυξημένα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς τους τελευταίους μήνες απαιτούν συντονισμένη δράση από τις αρμόδιες Αρχές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράνομη και απάνθρωπη πράξη της θανάτωσης αρκούδων. Τονίζουμε την ανάγκη άμεσης και συνεπούς εφαρμογής από την Πολιτεία ενός συγκροτημένου σχεδίου δράσης στην ΠΕ Καστοριάς, για την προστασία τόσο της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας, όσο και του αυστηρά προστατευόμενου είδους της αρκούδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

