Απίστευτη ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Θεοφράστου, με διαμαρτυρόμενους επιχειρηματίες από τις πληγείσες Αλυκές να κάνουν έφοδο ζητώντας να συνομιλήσουν με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι ίδιοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους ιδίως μετά το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή με τους τόνους νεκρών ψαριών. Ζήτησαν γενναίες και άμεσες αποζημιώσεις για να ορθοποδήσουν, όπως και στήριξη του τόπου λόγω της δυσφήμισης που έχει δεχθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.