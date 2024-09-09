Ερώτηση για την ανομβρία και τις επιπτώσεις της στις χώρες του Νότου και την Ελλάδα , κατέθεσε σήμερα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.

Στην ερώτησή του, ο κ. Αυτιάς επισημαίνει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει λόγω της έλλειψης νερού και ζητά από την Επιτροπή ειδική χρηματοδότηση για τη δημιουργία φραγμάτων καθώς και την αύξηση και ενίσχυση των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης στα ελληνικά νησιά.

Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:

Θέμα: Οι επιπτώσεις της ανομβρίας στις χώρες του Νότου και την Ελλάδα

Η ανομβρία είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δοκιμάζει ιδιαίτερα της χώρες της Νότιας Ευρώπης και κυρίως την Ελλάδα. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες σε Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιομηχανία, Τουρισμό και σε εκατοντάδες οικονομικές δραστηριότητες.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη ενδεχομένως να συνεχιστεί, καθώς ουδείς γνωρίζει πότε θα ομαλοποιηθεί η δυσμενής αυτή κοινωνική και οικονομική επίπτωση σε εκατομμύρια ανθρώπους, η οποία δημιουργεί τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομική σταθερότητα των χωρών.

Η παρέμβασή σας με ειδική χρηματοδότηση στις χώρες της ΕΕ καθίσταται αναγκαία. Η έλλειψη υδάτων, θα επιφέρει και πρόβλημα στην παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και σε πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Προτίθεται να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ειδικών φραγμάτων που θα συγκρατούν τα ύδατα των βροχών και μέσα από ποιους μηχανισμούς;

2. Προτίθεται να χρηματοδοτήσει γεωτρήσεις οι οποίες μπορούν να αποδώσουν σημαντικά;

3. Προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά τα ελληνικά νησιά, ώστε να αυξηθούν οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης; Η Ελλάδα έχει πλήθος περιοχών και νησιών που απειλούνται άμεσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.