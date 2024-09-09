Από σήμερα το βράδυ αναμένεται να γίνει αισθητή στη χώρα μας η κακοκαιρία Atena η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, το οποίο αναβαθμίστηκε σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 σε κατοίκους περιοχών της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου εστάλη στις 6 το απόγευμα. Στις 8 το απόγευμα, εστάλη μήνυμα 112 τόσο στην περιοχή της Λάρισας και της Καρδίτσας, όσο και στον Βόλο.

Το μήνυμα προειδοποιεί τους κατοίκους για επικείμενα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως και το μεσημέρι της Τρίτης (10/9).

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Σύμφωνα με τo meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κύρια αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη καθώς και η θέση του αεροχειμάρρου (ποροκαλί αποχρώσεις στην Εικόνα 1) πάνω από τη Μεσόγειο η οποία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός βαρομετρικού χαμηλού πάνω από την περιοχή της Ιταλίας (Εικόνα 1). Υπενθυμίζουμε ότι, ο αεροχείμαρρος είναι ένα ισχυρό ρεύμα αέρα σε ύψος περίπου 10-11 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της γης με κίνηση κατα βάση από τα δυτικά προς τα ανατολικά και η κίνηση του καθορίζει την δημιουργία και τη κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων. Η ανατολική-νοτιοανατολική κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τα Νότια Βαλκάνια και τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 09/09 θα έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή αλλαγή του καιρού από τα δυτικά της χώρας μας με βροχές και καταιγίδες.

Εικόνα 1: Η κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού που θα αλλάξει τον καιρό στην χώρα μας από το απόγευμα της Δευτέρας 09/09 έως τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 11/09. Με πορτοκαλί αποχρώσεις διακρίνεται η θέση του αεροχειμάρρου.

Σύμφωνα με την πενταβάθμια κατηγοριοποίηση επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στην παρακάτω ομάδα προγνωστικών χαρτών αποτυπώνεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 18:00-21:00 της Δευτέρας 09/09, 00:00-03:00, 03:00-06:00 και 06:00-09:00 της Τρίτης 10/09.



Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία - Κικίλιας: Η κακοκαιρία «ATENA» θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, δεν αποκλείονται πλημμυρικά φαινόμενα

Συνεδρίασε η επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και συγκλήθηκε διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη χώρα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, «με βάση την εκτενή ενημέρωση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, από απόψε το βράδυ και για τις επόμενες ημέρες θα εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας», ενώ επισήμανε ότι «δεν πρόκειται για μια καλοκαιρινή αστάθεια, αλλά για ένα φθινοπωρινό σύστημα». «Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η κακοκαιρία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, άρα δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Με βάση την εκτενή ενημέρωση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, από απόψε το βράδυ και για τις επόμενες ημέρες θα εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Δεν πρόκειται για μια καλοκαιρινή αστάθεια, αλλά για ένα φθινοπωρινό σύστημα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η κακοκαιρία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, άρα δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στο Ιόνιο, ενώ θα επηρεαστούν και η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος.

Επίσης, αύριο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα η κακοκαιρία θα πλήξει τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς και τη Βόρεια και Δυτική Θεσσαλία.

Έχει συγκληθεί ήδη συνεδρίαση διυπουργικής επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων κλπ. για την προετοιμασία και τον συντονισμό του κρατικού μηχανισμού».

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία ΑΤΕΝΑ - Ποιες περιοχές θα πλήξει

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε την Κυριακή 08-09-2024, αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το βαρομετρικό χαμηλό, που προκαλεί την κακοκαιρία "ATENA" στην Κεντρική Μεσόγειο και κινείται ανατολικά, προβλέπεται να προκαλέσει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας από το βράδυ της Δευτέρας (09-09-24) μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Από το βράδυ της Δευτέρας (09-09-24) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα τη νύχτα έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονα. Από τα ξημερώματα της Τρίτης (10-9-2024) μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης (10-09-24) μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (11-09-24) στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις Σποράδες. Από το βράδυ της Τρίτης (10-09-24) έως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (11-09-24) στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Πηγή: skai.gr

