Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού – Α21, κλείνει προσωρινά, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00, ενόψει της πληρωμής της 4ης δόσης του επιδόματος την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (11/9 και 18.00), η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιδόματος θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών, την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.00.

Υπενθυμίζεται ότι, για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού - Α21 θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/ παρέχεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα που χορηγεί ο Οργανισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.