Λάρισα: 17χρονος έκλεψε τον πατριό του - «Σήκωσε» χρηματοκιβώτιο γεμάτο κοσμήματα

Αντιμέτωπος με την «τσιμπίδα» του νόμου βρέθηκε ένας 17χρονος ο οποίος συνελήφθη γιατί έκλεψε τον πατριό του.

Συγκεκριμένα σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή χρηματοκιβωτίου από διαμέρισμα στην πόλη της Λάρισας.

Η κλοπή έγινε την περασμένη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, όταν ο 48χρονος πατριός του 17χρονου κατήγγειλε στην αστυνομία πως εκλάπη από αγνώστους το χρηματοκιβώτιό του με κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 30.000 περίπου ευρώ, το οποίο βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα της οικίας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 17χρονο, ενώ εξετάζεται και δεύτερος άνδρας ως συνεργός. Παράλληλα η αστυνομική έρευνα έχει επικεντρωθεί και σε τρίτο άτομο-συνεργό, καθώς προκύπτει πως οι δύο εισέβαλλαν στο σπίτι από πόρτα και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο. Σε βάρος τους έχει επίσης σχηματιστεί δικογραφία

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης στο διαμέρισμα, οπότε μετά την έρευνα φαίνεται πως προκύπτει ότι το χρηματοκιβώτιο μεταφέρθηκε εκτός σπιτιού και το απομάκρυναν με αυτοκίνητο.



Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος μετά από εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

