Ένα αποκαλυπτικό και άκρως ενδιαφέρον επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», παρακολουθήσαμε χθες, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο Αλέξης Παπαχελάς και οι συνεργάτες του στο 3ο επεισόδιο, με τίτλο «21η Απριλίου», μας μετέφεραν στη μοιραία μέρα του πραξικοπήματος που οδήγησε στη χούντα των συνταγματαρχών. Μία από τις πιο σκοτεινές μέρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, «ζωντάνεψε» ξανά στην οθόνη της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, με άγνωστα ηχητικά ντοκουμέντα, αποκαλυπτικά έγγραφα και μαρτυρίες ανθρώπων που διηγούνται πώς βίωσε ο καθένας εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Μεταξύ άλλων, στο 3ο επεισόδιο:

• Ένα ηχητικό ντοκουμέντο, για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, με τη φωνή της τότε διευθύντριας της «Καθημερινής» Ελένης Βλάχου, η οποία περιγράφει τι είδε και άκουσε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου.

• Οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Λεωνίδας Κύρκος μιλούν για τη σύλληψή τους.

• «Ή πες μας πού είναι ο πατέρας σου ή σε σκοτώνουμε».

• Οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου μιλούν για τη μεταφορά και την παραμονή τους στο Πικέρμι.

• Οι πραξικοπηματίες συναντούν τον βασιλιά Κωνσταντίνο.

• «Να φυσάγατε, το μεσημέρι της 21ης Απριλίου, θα φεύγαμε».

• Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος εξηγεί γιατί όρκισε τη δικτατορική κυβέρνηση Κόλλια.

• Ο Μίκης Θεοδωράκης θυμάται τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στη Μπουμπουλίνας.



Το τρίτο επεισόδιο, αλλά και τα δύο πρώτα είναι διαθέσιμα στον ΣΚΑΪ HYBRID είτε στο www.skai.gr/tv και όσοι διαθέτουν υβριδική τηλεόραση (ενεργοποιημένο κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ τους) αλλά και οι διαδικτυακοί επισκέπτες μπορούν να τα παρακολουθήσουν, στον χρόνο που εκείνοι επιθυμούν.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Βασισμένο στα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» των εκδόσεων Εστία και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» των εκδόσεων Μεταίχμιο)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions



ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

1964 – 1974

Με τον Αλέξη Παπαχελά

Η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#SkoteiniDekaetia

