Κρήτη: Συλλήψεις ανηλίκων για κλοπή

Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ανήλικοι - ένας ημεδαπός και μία αλλοδαπή - κατηγορούμενοι για κλοπή.

Η σύλληψη έγινε σήμερα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, όταν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, χθες απογευματινές ώρες της 20.10. αφαίρεσαν από κατάστημα διάφορα αντικείμενα.

Από την προανάκριση της Ασφάλειας ταυτοποιήθηκαν οι δυο ανήλικοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Επίσης, συνελήφθη αλλοδαπή για παραμέληση εποπτείας ανήλικης, ενώ προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

Συνελήφθη 14χρονος για απόπειρα ληστείας στο Περιστέρι

Συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Περιστερίου, ένας 14χρονος, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 14χρονος προσέγγισε υπάλληλο περιπτέρου στο Περιστέρι και αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό με απειλή χρήσης κατσαβιδιού, ωστόσο ο υπάλληλος αντιστάθηκε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης, που κλήθηκαν στο σημείο, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και τον οδήγησαν στο τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου ενώ εντοπίστηκε σε τσαντάκι που κατείχε και το κατσαβίδι που χρησιμοποίησε στην απόπειρα ληστείας

Συνελήφθη επιπλέον ο 65χρονος πατέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 14χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

