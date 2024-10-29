Κρήτη: Απολογείται το ζευγάρι των Αλβανών για την υπόθεση εμπορίας ανθρώπων με θύμα 25χρονη

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου προσήλθε το πρωί της Τρίτης το ζευγάρι των Αλβανών για την υπόθεση με την ομηρία μιας 25χρονης Ελληνίδας που συγκλονίζει την Κρήτη.

Συγκεκριμένα η 39χρονη και ο 42χρονος από την Αλβανία κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για σωματική βλάβη καθώς φέρεται να κρατούσαν όμηρη την νεαρή γυναίκα, ενώ την χτυπούσαν και της έκλειναν ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία εισπράττοντας οι ίδιοι τα χρήματα.

Πώς ξετυλίχτηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης



Σύμφωνα με το cretalive.gr, το "κουβάρι" της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η κοπέλα βρέθηκε χτυπημένη και ημίγυμνη στην περιοχή του Παγκρητίου Σταδίου.

Όπως περιγράφεται ήταν η 39χρονη Αλβανίδα που από ζήλεια άρπαξε το κεφάλι της κοπέλας, το «σφήνωσε» ανάμεσα στα πόδια της και άρχισε να την χτυπάει. Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλει το θύμα ο 42χρονος της έβγαλε το παντελόνι και στο τέλος την πέταξαν έξω από το αυτοκίνητο όπου και την εγκατέλειψαν σε άθλια κατάσταση.

Με βάση αυτό το συμβάν αποκαλύφθηκαν όσα βίωνε η 25χρονη στα χέρια του ζευγαριού. Όπως φέρεται να αναφέρει η κοπέλα, ο 42χρονος την πήγαινε από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο για ερωτικά ραντεβού που κανόνιζε η 39χρονη και η οποία εισέπραττε τα χρήματα.

Αν οι πελάτες έκαναν παράπονα, η 25χρονη «έτρωγε» ξύλο από την 39χρονη. Αυτή ήταν και ο άνθρωπος που είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όπως καταγγέλλει η παθούσα. Ο 42χρονος φίλος της περιγράφεται ως ένα άβουλο ον που έκανε ό,τι του έλεγε η 39χρονη.

Όπως αναφέρεται το ζευγάρι κρατούσε "όμηρη" την 25χρονη στο σπίτι, δεν της επέτρεπαν να χρησιμοποιεί κινητό, ενώ της απαγόρευαν ακόμα και να πιει καφέ με τον αδερφό της μόνη.

Η 25χρονη είχε γνωρίσει την 39χρονη σε ένα μπαρ. Απέκτησαν φιλικές σχέσεις και επειδή δεν είχε πού να μείνει, η Αλβανίδα δέχθηκε να την φιλοξενήσει στο σπίτι της. Γρήγορα την προώθησε στις «βίζιτες» αφού δεν ήξερε, όπως της είπε, να κάνει κάτι άλλο. Και εκείνη δέχθηκε.

Πηγή φωτογραφίας: cretalive.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.