Στο νοσοκομείο «Παίδων» διακομίσθηκε 15χρονη μαθήτρια τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, η οποία κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαράκι της Λαμίας.

Το κορίτσι έκανε την πρώτη της έξοδο με τέσσερις ακόμη φίλες της και φέρεται να είχε πιει ένα ποτό και στο δεύτερο λιποθύμησε, ενώ πέφτοντας χτύπησε και άσχημα στο πρόσωπο.

Η ανήλικη παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού αποφασίστηκε να μη μείνει στη Λαμία και τελικά το μεσημέρι της Κυριακής (30/6) διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την κατάσταση μέθης της μικρής και την πτώση της, καθώς εκλήθη να εξετάσει την 15χρονη και ο Ιατροδικαστής Λαμίας.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν στο Νοσοκομείο των Αθηνών, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τι θα δείξουν οι τοξικολογικές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.