Στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% επανέρχεται από σήμερα Δευτέρα 1η Ιουλίου ο σερβιριζόμενος καφές και τα μη αλκοολούχα ποτά (κακάο, τσάι, χυμοί κ.αλ).

Ο φόρος στα εν λόγω ροφήματα μονιμοποιείται στο 13% μόνο όταν πρόκειται για παράδοση στο χέρι (take away και delivery).

Ενδεικτικές τιμές στις καφετέριες

Η επαναφορά του καφέ στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (24%), σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανατιμήσεις στην πρώτη ύλη, αναμένεται να φέρει αυξήσεις έως και 15% στον καφέ που σερβίρεται στα καφενεία και τις καφετέριες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πλέον στην ευχέρεια της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά να αποφασίσει αν θα «περάσει» στη λιανική τιμή την επαναφορά του ΦΠΑ στο 24% (οδηγεί σε πρόσθετη αύξηση 0,11%) ή θα την απορροφήσει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις με τη νέα αύξηση 15% στην τιμή του καφέ:

- ο φρέντο εσπρέσο στην καφετέρια θα πωλείται στα 4 με 4,10 ευρώ από 3,5 ευρώ,

- η τιμή του φρέντο καπουτσίνο θα ανέβει στα 4,50 – 4,60 ευρώ από 4 ευρώ σήμερα και

- ο ελληνικός καφές που μέχρι χθες κόστιζε 2,5 ευρώ από σήμερα θα πωλείται τουλάχιστον 2,80 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου της εστίασης, επισημαίνουν τον κίνδυνο περιορισμού της κατανάλωσης με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, και ζητούν από την κυβέρνηση να μην ισχύσουν οι δύο διαφορετικές «ταχύτητες» στον ΦΠΑ για τον καφέ.

Η διεθνής τιμή του καφέ βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε ανοδικό «ράλι». Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές στην αγορά ποικιλίας καφέ Robusta έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 45 ετών και από τον Ιανουάριο του 2024 έως το Μάιο έχουν αυξηθεί κατά 50% συμπαρασύροντας προς τα πάνω την τιμή του καφέ Arabica.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Εν όψει της εφαρμογής του νέου καθεστώτος με τον ΦΠΑ στον καφέ η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παρέχει διευκρινίσεις προκειμένου να αποφευχθεί νέα αναστάτωση στην αγορά.

Ειδικότερα:

«Από την 1η Ιουλίου 2024 εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% στην επιτόπια κατανάλωση (σερβιριζόμενα) κάθε είδους καφέδων, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων και συνεπώς, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά χυμούς και ροφήματα που διατίθενται για επιτόπια κατανάλωση.

Εξακολουθεί και μετά την 1η Ιουλίου 2024 να εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων σε «πακέτο» (take away και delivery), συμπεριλαμβανομένων των καφέ, κακάο, τσάι και χαμομήλι και λοιπών αφεψημάτων καθώς συνιστούν παραδόσεις αγαθών καθώς επίσης και όταν η παράδοση αυτών από τις επιχειρήσεις εστίασης προς τους πελάτες τους δεν αποτελεί μέρος μιας συνολικής επιτόπιας παροχής υπηρεσίας εστίασης».

Στον χαμηλό συντελεστή 13% παραμένουν και τα κόμιστρα των ταξί.

