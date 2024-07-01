Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δύσβατη, δασική έκταση στην περιοχή Δίστομο Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Εν τω μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά στη Σταμάτα, ενώ διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να καίνε στην Κερατέα, χωρίς να προκαλούν ανησυχία.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στη Σταμάτα δίπλα σε κατοικημένες περιοχές και εν μέσω σφοδρών ανέμων, μετά τις τεράστιες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων και την καθοριστική συνεισφορά των εναέριων μέσων δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Στην περιοχή θα συνεχίσουν να επιχειρούν όλο το βράδυ 145 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 42 οχήματα προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκαν 5 μηνύματα του 112 και πραγματοποιήθηκε εκκένωση των περιοχών της Αμυγδαλέζας, της Ροδόπολης και της Γαλήνης.

Στην πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Κερατέας, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες μέσα στις καμένες περιοχές. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 138 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα.

Και στην πυρκαγιά της Κερατέας ήχησε πολλές φορές το 112, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των περιοχών Παλαιοκαμάριζα, Μαρκάτι, Πλάκα, Πανόραμα, Άγιος Γεώργιος Θορικού και Άγιος Κωνσταντίνος προς ασφαλή κατεύθυνση.

