Ένα 15χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε καφέ - μπαρ.

Όλα συνέβησαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Λαγκαδά. Θαμώνας αγόρασε φιάλη αλκοολούχου ποτού, που κατανάλωσε με τον 17χρονο ανιψιό του και τη 15χρονη, η οποία όμως αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά ο υπεύθυνος του καταστήματος, ο σερβιτόρος και ο θαμώνας που αγόρασε το ποτό.

