Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Ζάκυνθο, σε δύσβατη και δασική έκταση κοντά στο χωριό.Το σημείο που μαίνεται η πυρκαγιά είναι απροσπέλαστο, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύουν κατοικίες μέχρις στιγμής.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε δύσβατο σημείο στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου, αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου, ανέφερε είναι καλύτερη η κατάσταση της φωτιάς αλλά παραμένει κρίσιμη, ενώ ενημέρωσε για τη συνδρομή εναέριων πυροσβεστικών μέσων τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πανέμορφο δάσος της περιοχής κάηκε για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε καεί πάλι το 2007 και το 2012.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 14 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και 35 πυροσβέστες ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Erickson και δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ (PZL).

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Την ίδια ώρα, μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από εχθές τη νύχτα και δείχνει την φωτιά να μαίνεται στο βουνό με τις φλόγες να βάφουν κόκκινο τον ουρανό και λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, κάτοικοι και τουρίστες να διασκεδάζουν σε πανηγύρι.



Σε εξέλιξη είναι από χθες το απόγευμα και η φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Εν τω μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά στη Σταμάτα, ενώ διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να καίνε στην Κερατέα, χωρίς να προκαλούν ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

