Εντυπωσιακή η επίσημη έναρξη της «Ναυτικής Εβδομάδας» στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, στην παραλία της πόλης, από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο και τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη.

Ο κόσμος, όπως γράφει το gegonotanews.gr. έχει κατακλύσει την παραλία, τα σκάφη στην θάλασσα δίνουν τον δικό τους τόνο ενώ συγκινητική ήταν συναυλία από την Ορχήστρα και Χορωδία Ποικίλης Μουσικής «Νίκος Ξυλούρης» του Μουσικού Σχολείου Βόλου, με τραγούδια για τη θάλασσα και την Κύπρο. Πρωταγωνιστές των εκδηλώσεων ο κόσμος, οι εθελοντές, τα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

