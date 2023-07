Σοκαριστικό βίντεο: Η ακτινογραφία του καύσωνα σε λαϊκή με θερμική κάμερα - Θερμοκρασίες έως 80 C – Κάφτρα τσιγάρου ξεπερνά τους 140 C Ελλάδα 16:29, 26.07.2023 linkedin

Η μέση θερμοκρασία στις ομπρέλες που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στις λαϊκές προκειμένου να έχουν σκιά κατά την εργασία τους ήταν 70 βαθμούς Κελσίου ενώ το οδόστρωμα, άγγιζε τους 80 βαθμούς Κελσίου