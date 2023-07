«Αριστούργημα της τεχνολογίας»: Η Naval Group παρουσίασε νέες φωτογραφίες της ελληνικής φρεγάτας Belharra

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ναυπήγηση της υπερσύγχρονης ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» στις εγκαταστάσεις τoυ ομίλου Naval στο Λοριάν της Γαλλίας, με τη γαλλική εταιρεία να αναρτά την Τετάρτη νέες φωτογραφίες από σημαντικό της εξάρτημα, και να το χαρακτηρίζει ως «αριστούργημα της τεχνολογίας».

«Το PSIM "Πανοραμικοί Αισθητήρες και Μονάδα Νοημοσύνης" του HS Kimon (HN1) ανεγέρθηκε στο Naval Group Lorient, αυτό το αριστούργημα τεχνολογίας είναι το έμβλημα των εξαιρετικών δυνατοτήτων της φρεγάτας πολλαπλών αποστολών» τονίζεται στo tweet.

[#NAVGREEK] ⚓ 🇬🇷 The PSIM "Panoramic Sensors and Intelligence Module" of the HS Kimon (HN1) was erected at Naval Group Lorient, this masterpiece of technology is the emblem of the multimission frigate's outstanding capabilities. pic.twitter.com/HisOZaoWu7