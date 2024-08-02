Λαϊκές αγορές Αττικής: Σε λειτουργία πλατφόρμα για καταγγελίες πολιτών

Αναρτήθηκε και λειτουργεί η ιστοσελίδα του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικης (https://www.foreaslaikon.gov.gr).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χάρης Πασβαντίδης, προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αναδημοσιεύτηκε από την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για το πού λειτουργεί μια λαϊκή αγορά με τον σχετικό χάρτη για τον εύκολο εντοπισμό τους, ενώ πωλητές λαϊκών αγορών αλλά και πολίτες, μπορούν μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα να υποβάλλουν αιτήματα, διαμαρτυρίες, καταγγελίες αλλά και προτάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει:

«Στην ψηφιακή εποχή με την ιστοσελίδα του Φορέα μας.

Με τον εκπληκτικό πίνακα «Λαϊκή αγορά» του Παναγιώτη Τέτση που κοσμεί την είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης, αναρτήθηκε και λειτουργεί η ιστοσελίδα του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

Ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας τόσο με τους 7.000 πωλητές των 261 αγορών την εβδομάδα, όσο και με τους πάνω από 800.000 καταναλωτές που τις προτιμούν για τα φτηνά και ποιοτικά προϊόντα τους.

Ένα σύγχρονο εργαλείο δημοσιότητας και διαφάνειας για κάθε απόφαση και δράση του Φορέα μας.

Ας δούμε αναλυτικά το περιεχόμενο της.

Ο ψηφιακός βοηθός τεχνικής νοημοσύνης θα βοηθήσει στην απάντηση σε κάθε ερώτηση ή απορία. Δεν έχετε παρά να του υποβάλλεται την ερώτηση σας και θα σας απαντήσει με βάση το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Τις συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι υπηρεσίες μας τις έχουμε καταγράψει και δίνουμε τις κατάλληλες απαντήσεις.

Ζητάμε από τις πωλήτριες και τους πωλητές αλλά και από τους πολίτες να υποβάλλουν αιτήματα-διαμαρτυρίες-καταγγελίες αλλά και προτάσεις όχι τηλεφωνικά και προφορικά αλλά μέσα από την ειδική σελίδα του ιστοτόπου μας. Καθήκον μας είναι να απαντάμε με τον ίδιο τρόπο.

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές για το που λειτουργεί μια λαϊκή αγορά με τον σχετικό χάρτη για τον εύκολο εντοπισμό τους.

Κάθε μας πρωτοβουλία , κάθε είδηση κάθε χρήσιμη πληροφορία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας στον χώρο των ανακοινώσεων.

Η πρόσκληση για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. θα δημοσιοποιείται όπως και όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. ώστε να τίθενται σε δημόσια ενημέρωση ,κριτική και έλεγχο.

Όλη η νομοθεσία με τους νόμους αλλά και τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις αγορές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας.

Αναρτημένα επίσης είναι τα τηλέφωνα και τα mails τόσο της Διεύθυνσης όσο και όλων των Τμημάτων του Φορέα…».

