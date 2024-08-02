Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη η βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε στο χώρο εργασιών του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Ο θόρυβος ήταν ισχυρός και ακούστηκε σε όλη τη Γλυφάδα και στις γύρω περιοχές, μέχρι τους πρόποδες του Υμηττού. Η βόμβα ήταν μεγάλη και ισχυρή (της τάξεως των 500 λιβρών, περίπου 226 κιλά) και ήταν πετρωμένη.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, στις 08:00 σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εκπονηθεί από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) και όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Γύρω από τη βόμβα δημιουργήθηκαν τεράστια αναχώματα προφύλαξης, που απορρόφησαν το ωστικό κύμα και δεν υπήρξε επίπτωση στις γύρω περιοχές.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν έγιναν, καθώς η βόμβα βρισκόταν σε απόσταση άνω των 500 μέτρων από τις κοντινότερες κατοικίες.

«Και αυτή η βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εξουδετερώθηκε με απόλυτη επιτυχία από τις Ένοπλες Δυνάμεις και, συγκεκριμένα, από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς», ανέφερε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Και προσέθεσε: «Όλα κύλησαν ομαλά, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εκπονηθεί. Οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά σοβαρές και πρέπει σε κάθε τέτοια περίσταση να ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες των ειδικών. Πιθανώς να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες διαδικασίες, που απαιτούν συντονισμό και προσεκτική διαχείριση. Ευχαριστούμε και πάλι όλους για την άψογη συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.