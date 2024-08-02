Λαμία: 40χρονος πατέρας 2 παιδιών νεκρός σε τροχαίο

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε νωρίς το πρωί στον Ε65 έξω από τη Λαμία.

Τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής στην έξοδο του Ε65 προς Αθήνα, όταν ΙΧΕ για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους «καρφώθηκε» στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στηθαία.

Οκτακόσια μέτρα πριν βγει στον ΑΘΕ το αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος από τη δυτική Φθιώτιδα, πατέρας δύο παιδιών, στην ευθεία βρήκε πάνω στο προστατευτικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια στα τσιμεντένια στηθαία και ακινητοποιήθηκε.

LAMIA REPORT

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.